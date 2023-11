Digitale medicatieoverdracht komt in stroomversnelling

Nederland ziet een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg met de versnelde implementatie van het digitale medicatieoverdracht programma. Dit initiatief, gericht op het creëren van een compleet en toegankelijk medicatieoverzicht voor zowel patiënten als zorgverleners, verbetert de medicatieveiligheid en verhoogt de efficiëntie in de zorg omdat digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden voorkomt.

Medicatiefouten voorkomen

Ingrid Willems, de relatiemanager leveranciers binnen dit programma, speelt een sleutelrol bij dit project. Met haar werk maakt ze concreet verbinding tussen softwareleveranciers en het programma, waarbij ze bijdraagt aan de ontwikkeling van essentiële technologieën.

Ze vertelt op de website van Nictiz: “Het einddoel van dit programma is om daar structuur in te brengen zodat de zorgverlener een compleet medicatieoverzicht heeft. Hiermee hebben de zorgverleners de actuele informatie paraat, kunnen zij de juiste zorg verlenen en medicatiefouten beter voorkomen. Aan de digitale kant betreft het programma Medicatieoverdracht de implementatie van de informatiestandaarden Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden voor de elektronische overdracht van medicatiegegevens.”

Boost voor digitale medicatieoverdracht

Met de recente implementatie van de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, is de landelijke uitrol van medicatieoverdracht van nu dus daadwerkelijk van start gegaan. Dit leidt tot betere elektronische gegevensuitwisseling binnen de gehele zorgketen. De goedkeuring van de financiering door de Tweede Kamer in 2022 gaven toentertijd het programma – en het parallelle VIPP Farmacie-programma – met name een flinke boost.



Het programma, dat een samenwerking tussen diverse zorgsectoren omvat, richt zich op het verbeteren van informatiestandaarden en de technische ondersteuning bij de uitwisseling van labwaarden. Een kernaspect bij het realiseren van landelijk dekkende digitale medicatieoverdracht is de integratie met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hierop hebben patiënten straks een digitaal overzicht van hun medische gegevens en ook krijgen ze dus meer inzicht en controle geven over hun medicatiegegevens.