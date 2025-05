Digitale mentale gezondheidsinterventie voor Parkinson onderzocht

Digitale mentale gezondheidsinterventies kunnen het welzijn van mensen met Parkinson effectief verbeteren, zo blijkt uit een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van City St George's, University of London. In het onderzoek werd gekeken naar de effectiviteit van een begeleid online Acceptance and Commitment Therapy (ACT) programma genaamd “PACT” dat was afgestemd op mensen met de aandoening.

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurologische aandoening die de beweging beïnvloedt en een reeks niet-motorische symptomen kan veroorzaken, waaronder angst en depressie. Deze mentale gezondheidsproblemen worden vaak ondergediagnosticeerd en onderbehandeld, wat leidt tot een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven.

Onderzoek naar haalbaarheid

De onderzoekers wierven 57 mensen met Parkinson aan om de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en mogelijke voordelen van PACT te beoordelen. PACT biedt gestructureerde online sessies waarin ACT-technieken worden toegepast. In het onderzoek werden 38 mensen willekeurig toegewezen aan vier weken PACT, terwijl 19 mensen op de wachtlijst stonden. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Aging & Mental Health.

Het onderzoek liet bemoedigende resultaten zien met betrekking tot de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van de interventie. De meeste deelnemers voltooiden het programma en rapporteerden positieve ervaringen en verbeteringen in hun mentale welzijn. De belangrijkste bevindingen waren:

Hoge betrokkenheid, deelnemers namen actief deel aan de gestructureerde sessies.

Positieve feedback over de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van het digitale platform.

Rapporten van verminderde gevoelens van depressie en verbeteringen in de kwaliteit van leven.

Dr. Angeliki Bogosian, Reader in Gezondheidspsychologie, benadrukte het belang van de bevindingen: “Na vier weken gebruik van de app vertoonden mensen met Parkinson minder symptomen van depressie. Mensen vonden het echt nuttig om een betekenis te vinden en een positievere mindset te ontwikkelen. Ze vonden ook de flexibiliteit en het gebruiksgemak van de app prettig. Onze resultaten tonen aan dat mensen met Parkinson openstaan voor het gebruik van deze hulpmiddelen, die hun levenskwaliteit zouden kunnen verbeteren.”

Ondersteuning voor mentale gezondheid

Een van de grootste uitdagingen voor mensen met Parkinson is de toegang tot geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij hun specifieke behoeften. Traditionele face-to-face therapie kan moeilijk zijn vanwege mobiliteitsproblemen, reisbeperkingen en lange wachtlijsten. Het onderzoek benadrukt het potentieel van digitale interventies om deze kloof te overbruggen, door ondersteuning te bieden die handig is en is afgestemd op de behoeften van gebruikers.

“Het zette me echt aan het denken over mijn welzijn elke dag, omdat het je elke dag e-mails stuurt die je verlangen versterken om de video's te gaan bekijken. En gedurende de dag blijf je denken aan de dingen die je hebt gehoord. [Ik was absoluut rustiger en minder angstig”, aldus een van de ontwikkelaars van de PACT-app.

Apps voor Parkinson

Begin dit jaar schreef Technisch geneeskundige en onderzoeker van het Radboudumc Ilse Willems een blog – ‘Dwalen door het landschap van apps voor mensen met bewegingsstoornis’ - over de groeiende rol van apps in de zorg voor mensen met zeldzame bewegingsstoornissen, zoals de ziekte van Parkinson. Hoewel apps mogelijkheden bieden voor dagelijks monitoren en therapie op afstand, zijn er uitdagingen. Van de 113 geïdentificeerde apps is 73 procent gericht op Parkinson, maar slechts 21 procent wordt daadwerkelijk in de praktijk getest.

Daarnaast voldoet geen enkele app aan de Europese Medical Device Regulation (MDR), wat de betrouwbaarheid en veiligheid beïnvloedt. Er is behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde, goedgekeurde apps die aansluiten bij de specifieke behoeften van patiënten. Het Radboudumc werkt aan een handreiking om de ontwikkeling en implementatie van telemonitoring-apps te verbeteren, met als doel deze in 2025 beschikbaar te stellen.

Meer onderzoek nodig

Ondanks de veelbelovende bevindingen van het Britse onderzoek erkennen de wetenschappers dat er meer onderzoek nodig is om de effectiviteit van digitale therapie voor Parkinson-gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen op de lange termijn te beoordelen. Proeven op grotere schaal zouden kunnen helpen om de bredere impact te bepalen en de toekomstige implementatie binnen de gezondheidszorg te sturen.

Het onderzoeksteam van City St George's is toegewijd aan het verder onderzoeken van digitale oplossingen voor de geestelijke gezondheid van mensen met neurologische aandoeningen. De bevindingen bieden ook hoop voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor mensen met Parkinson en benadrukken het potentieel van digitale oplossingen om de toegankelijkheid en effectiviteit van de behandeling te verbeteren.