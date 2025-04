Digitale ondersteuning bij zelfmanagement diabetici belangrijk

Deelnemers aan het zorgprogramma ‘Persoonlijk advies diabetes’ van Service Apotheek zijn positief over de digitale ondersteuning die het programma biedt. Dat blijkt uit een onderzoek van kennisorganisatie Nivel. Het programma richt zich op mensen die starten met medicijnen voor diabetes. Respondenten uit het Nivel-onderzoek geven aan meerwaarde te zien van ondersteuning bij diabetes en medicijngebruik vanuit de apotheek. Er zijn ook verbeterpunten, zoals meer onderwerpen waarover informatie wordt gegeven, eenvoudiger taalgebruik en meer duidelijkheid over randvoorwaarden van het gebruik van het programma.

Het programma ‘Persoonlijk advies diabetes’ past in de trend waarbij meer digitale ondersteuning van zelfmanagement wordt gegeven. Dat geldt voor steeds meer zaken, van medicatie tot ggz-zorg. In het geval van ‘Persoonlijk advies diabetes’ krijgen mensen die starten met medicijnen digitaal informatie over diabetes en de medicatie, tips voor het medicijngebruik in de eerste 14 dagen en persoonlijke adviezen op basis van een vragenlijst die ingevuld wordt na 14 dagen. Het programma wordt aangeboden als module binnen de Service Apotheek-app.

Aanvulling op ondersteuning

Het programma wordt gezien als aanvulling op de bestaande ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis. Deelnemers vinden informatie en communicatie vanuit de apotheek betrouwbaar en relevant. Voorbeelden hiervan zijn de informatie over diabetes, leefstijl en medicijnen. Wel geven de respondenten uit het Nivel-onderzoek als suggestie om meer informatie over de wisselwerkingen van medicijnen en fysiologie van diabetes op te nemen. Ook kan de duidelijkheid over de randvoorwaarden van het gebruik van het programma, zoals mogelijke kosten en hoe privacy van gegevens geborgd is, verbeterd worden.



Verder waarderen de gebruikers de gedoseerde informatie in de vorm van tips in de eerste 14 dagen van hun medicijngebruik. Zo goed mogelijk aansluiten bij de persoonlijke situatie is daarbij wel gewenst. De vragenlijst die na 14 dagen wordt ingevuld en waarin ervaringen worden uitgevraagd, werd positief ontvangen. De deelnemers vonden het een goed moment om te reflecteren op hun medicijngebruik. De persoonlijke adviezen die eruit waarderen de meeste deelnemers ook; een positieve formulering is hierbij belangrijk.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek hield het Nivel twee bijeenkomsten van drie uur, met in totaal 10 mensen met diabetes of een verhoogd risico op diabetes - zes mannen en vier vrouwen in de leeftijd 47-74 jaar. Tijdens de bijeenkomsten zijn de onderdelen van ‘Persoonlijk advies diabetes’ besproken aan de hand van een selectie van screenshots en noteerden de deelnemers in een werkboek hun bevindingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Service Apotheek.