Digitale ondersteuning essentieel voor mentale gezondheid jongeren

Tijdens de Week van de Mentale Gezondheid benadrukt Medicinfo het belang van digitale ondersteuning bij het voorkomen en vroegtijdig aanpakken van mentale klachten onder jongeren. Hoewel er sinds 2022 sprake is van een lichte verbetering, blijft de behoefte aan mentale hulp groot.

Volgens recente RIVM-cijfers beoordeelt slechts de helft (51%) van de jongvolwassenen hun mentale gezondheid als (zeer) goed. Daarnaast ervaren vier op de tien (40%) van de jongeren regelmatig stress, vooral door studie- en werkdruk. Ook voelt ruim een vijfde (21%) van hen zich sterk eenzaam, ondanks een lichte daling ten opzichte van eerdere jaren. Sociale media spelen hierin een toenemende rol: Een op de tien (10%) ervaart stress en 15 procent kampt met prestatiedruk als gevolg hiervan.

Psychische klachten vroegtijdig herkennen

Het vroeg herkennen van psychische klachten is cruciaal om verergering te voorkomen. Medicinfo biedt sinds 2021 via zorgverzekeraars zoals Menzis en Just digitale mentale zorgoplossingen. Gebruikers krijgen via een app inzicht in persoonlijke stressfactoren en ontvangen op maat gemaakte adviezen. Deze diensten bieden laagdrempelige ondersteuning aan mensen die grip willen krijgen op bijvoorbeeld stress, een laag zelfbeeld, slaapproblemen, verminderde veerkracht of angst.

“Met onze digitale oplossingen voor mentale ondersteuning sluit Medicinfo aan bij de groeiende behoefte aan preventieve en toegankelijke ondersteuning binnen een blended care aanpak. We dragen hiermee bij aan een bredere beweging die mentale gezondheid niet alleen als zorgvraag, maar ook als onderdeel van dagelijkse zelfzorg en gezonde patronen benadert”, vertelt Steven van Kemenade, Medisch Directeur van Medicinfo

Gerichte e-healthmodules en persoonlijke begeleiding

Gebruikers kunnen via een eenvoudige app zelftests invullen waarmee inzicht verkregen wordt in persoonlijke aandachtspunten op het gebied van mentale gezondheid. Op basis van de uitslagen krijgen ze toegang tot gerichte e-health modules. Chatondersteuning via dezelfde app, of een coaching-gesprek met professionals maken de zorg persoonlijk en toegankelijk. Zo draagt digitale ondersteuning bij aan veerkracht en mentale balans – precies daar waar jongeren het nodig hebben.

Dat gebruikers positief zijn over de digitale ondersteuning bij mentale klachten, blijkt uit de reacties die mensen na een traject achterlaten:

‘Inzichten gegeven waar ik zelf nog niet aan had gedacht’

‘Nieuwe inzichten en direct praktische tips’

‘Bruikbare tips gekregen waardoor ik mezelf beter kan sturen’

Samen met zorgverzekeraars en andere partners blijft Medicinfo werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan een mentaal veerkrachtige samenleving.