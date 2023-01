Digitale pathologie verdringt microscoop in VieCuri

In het VieCuri is onlangs gestart met het gebruik van het digitale Picture Archiving and Communication System, kortweg PACS. Daarmee kan weefsel dat gescand is op een hoge resolutie uitvergroot worden op een beeldscherm. Tot voor kort moesten pathologen hiervoor gebruik maken van een microscoop. Dankzij de inzet van een systeem voor digitale pathologie, wordt de microscoop verdrongen.

Sneller en nauwkeuriger

Het grote voordeel van digitale pathologie is dat gescand weefsel sneller en nauwkeuriger onderzocht kan worden. Voorheen moest het weefsel voor onderzoek eerst geprepareerd worden om onder een microscoop de kunnen bekijken. Daarbij kon, en moest, de patholoog kiezen voor trapsgewijze vergroting van het beeld. Dankzij het digitale PACS-systeem is het weefsel direct beschikbaar voor onderzoek. Bovendien kan de patholoog met PACS elke mate van vergroting, geleidelijk, instellen.

“Het nieuwe systeem genereert mooie overzichten van het weefsel, waarbij je kunt inzoomen om de verschillende deelgebieden te bekijken. Bij de microscoop kies je trapsgewijs voor een andere vergroting, in het PACS zijn alle vergrotingen mogelijk, waardoor je heel geleidelijk kunt inzoomen”, vertelt patholoog Ariënne van Marion. Zij is dan ook enthousiast over de mogelijkheden en gebruik van PACS.

Makkelijker beelden delen

Een ander voordeel van de digitale werkwijze is dat het gescande weefsel nu ook, snel, op een scherm weergegeven kan worden tijdens een klinische bespreking of een Multidisciplinair Overleg. Daarnaast maakt het werken met PACS ook het delen van beelden met andere ziekenhuizen een stuk eenvoudiger. De tijd dat weefselglaasjes in een envelop per post verstuurd moesten worden, bijvoorbeeld wanneer een patiënt overgeplaatst wordt, is daarmee voorbij.

“Dat is een goede ontwikkeling in de samenwerking én het is goed voor de patiënt. We kunnen moeilijke casussen sneller analyseren omdat we gemakkelijk onze collega’s uit andere ziekenhuizen kunnen laten meekijken”, aldus Van Marion.

Samenwerking digitale pathologie

De nieuwe werkwijze bij VieCuri is onderdeel van het project Digitale Pathologie Limburg. Binnen dit project is door het VieCuri, samen met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het MUMC+ in Maastricht, een basis gelegd voor digitale beeldverwerking en uitwisseling in Limburg. Het Zuyderland Medisch Centrum (Sittard en Heerlen) zal zich hierbij gaan aansluiten hierop aansluiten. Het project wordt gerealiseerd met het PACS van Sectra.

Het Limburgse project voor digitale pathologie is een van de ontwikkelingen op dit gebied. Binnen de digitalisering van de pathologie is ook de toepassing van kunstmatige intelligentie, of AI-algoritmen, aan een opmars bezig. Vorig jaar startte het Radboudumc als eerste in Nederland met de implementatie van een AI-algoritme voor klinische diagnostiek in de pathologie.