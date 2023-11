Digitale rondleiding langs verduurzamingsmaatregelen St Jansdal

Inzoomen op de verduurzamingsmaatregelen

In de digitale rondleiding die een inkijk geven in de tientallen verduurzamingsmaatregelen zijn onder andere 360 graden foto’s verwerkt. Zo kun je letterlijk inzoomen op de verschillende verduurzamingsmaatregelen. De rondleiding voorziet ook in uitgebreide uitleg door de medewerkers van het ziekenhuis en via handige links kun je nog meer informatie bekijken.

Zo leer je onder andere wat het nocolyse apparaat is en waarom dat een van de beste investeringen is die de afdeling housekeeping van het St Jansdal de afgelopen jaren gedaan heeft. Ook worden bij het ‘afvalplein’ de verduurzaming van de verschillende afvalstromen toegelicht.

De digitale rondleiding begint met een video waarin Arend Jan Poelarends, lid Raad van Bestuur en Erika Geelkerken, projectcoördinator Duurzaamheid, je door het ziekenhuis begeleiden. Daarin vertellen ze onder andere over de keuzes die worden gemaakt op weg naar een duurzaam gebouw en duurzame organisatie.

Extra informatie

In de video kun je door te klikken op vraagtekens meer informatie over de betreffende maatregelen opvragen. Onder de video staan bovendien linkjes naar de verschillende afdelingen en gebouwen die digitaal bezocht kunnen worden. Per afdeling of gebouw staan de relevante onderwerpen met linkjes naar meer informatie over het verduurzamingstraject van het ziekenhuis.

De digitale rondleiding is onderdeel van de Excursies verduurzaamd maatschappelijk vastgoed, een initiatief van het KIP (Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed), waarbij je kunt binnenkijken bij scholen, sportlocaties, monumenten en zorglocaties en uitleg krijgt over de duurzame maatregelen die zijn genomen.

Doel van de digitale rondleiding is om anderen te inspireren door de brede aanpak van duurzaamheid van het St Jansdal. Denk aan technische installaties of te maken keuzes bij nieuwbouw, maar ook bij het maken van afspraken met leveranciers werkprocessen en het stimuleren en faciliteren van duurzaam gedrag.

Verduurzaming van de zorg

Duurzaamheid is een thema dat ook in de zorg steeds belangrijker wordt. Onlangs werd tijdens het symposium van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) nog een gepleit om duurzaamheid belangrijker te maken in de zorg, bijvoorbeeld door dit thema te integreren in de definitie van een goede gezondheid of door het omarmen van een bredere visie op duurzaamheid middels het concept planetary health.

Deze zomer presenteerde brancheorganisatie Actiz een actuele toolkit Duurzaamheid voor zorgorganisaties, gebaseerd op de nieuwe Greendeal Duurzame Zorg 3.0. Deze kit dient als basisdocument om zorgorganisaties te helpen bij het verder invullen van eigen de duurzaamheidsstrategie.