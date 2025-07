Digitale spoedverwijzing vanuit HAP naar SEH in Dordrecht

Huisartsenpost DrechtDokters en het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz), allebei in Dordrecht, gebruiken een digitale spoedverwijzing om patiënten vanuit de huisartsenspoedpost (HAP) door te verwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH). Bij de ontwikkeling van de digitale spoedverwijzing zijn ook de eindgebruikers betrokken geweest, zowel vanuit de HAP als SEH. Hierdoor kon beter worden geanticipeerd op eventuele beperkingen van het systeem én werd gelijktijdig aan verwachtingenmanagement gedaan bij de betrokken zorgmedewerkers.

Doordat de werkafspraken rondom de berichtenuitwisseling bij spoedverwijzing op regionaal niveau zijn gemaakt, sloot ook het Netwerk Acute Zorg Zuidwest aan bij dit project. Gelukkig paste het werkproces van het ASz goed bij die werkafspraken, en konden de HAP-verwijzingen op dezelfde manier ontvangen konden worden als al gebeurde met de ambulanceberichten. De samenwerking tussen DrechtDokters en de SEH van ASz was voorafgaand aan dit project al sterk, waardoor de gezamenlijke aanpak voor de digitale spoedverwijzing met enthousiasme werd ontvangen. De verwijzing en de gegevens van de HAP worden op de SEH vervolgens automatisch gekoppeld aan het patiëntendossier. En dat helpt de SEH om sneller een beeld te krijgen van de patiënten die ze binnenkrijgen.

Completer beeld

Zo valt door de SEH-medewerkers meteen te lezen hoe ziek de patiënt is, hoe snel de patiënt gezien moet worden en naar welke ruimte de patiënt moet worden gestuurd. Ook ontvangt de SEH informatie van de huisartsen over eerdere controles en bijbehorende uitslagen. Deze gegevens worden ook automatisch verwerkt in het metingensysteem, waardoor de meetwaarden vaak al eerder binnen zijn op de SEH dan de patiënt zelf. Bij een ernstig zieke patiënt wordt de SEH altijd gebeld door een huisarts van de HAP, zodat snel geschakeld kan worden en direct de best mogelijke zorg verleend kan worden verleend.

Als onderdeel van de spoedverwijzing ontvangt de SEH ook een professionele samenvatting van de huisarts. Eerder was dat niet mogelijk, waardoor de SEH soms belangrijke informatie miste. Nu hebben de zorgverleners op de SEH een completer beeld, bijvoorbeeld met informatie over de achtergrond, het medicatiegebruik en de medische voorgeschiedenis en een episodelijst. Dat is vooral essentieel wanneer voorheen onbekende patiënten of patiënten met multiproblematiek op de SEH komen. Wanneer een patiënt heel ziek is, kan diegene namelijk moeite hebben met het herinneren van de medische voorgeschiedenis of andere relevante informatie.

Ook andere HAP-organisaties willen graag de samenwerking aangaan met het ASz op het gebied van de digitale spoedverwijzing. Dat ook de HAP staat te springen om dit project, laat zien dat digitale spoedverwijzing zeker niet alleen voordelen heeft voor de SEH. De verwachting is dan ook dat zowel zorgverleners als patiënten baat hebben bij deze innovatie.

Met spoed beschikbaar

In 2023 gingen een aantal zorgorganisaties in Midden-Holland aan de slag met eSpoed, ook een manier van digitaal verwijzen van de HAP naar SEH. Dit moest de verwijzing niet alleen sneller, maar ook overzichtelijker en minder foutgevoelig maken. Het eSpoed-project was onderdeel van de regionale implementatie van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg en sloot beter aan op het elektronisch patiëntendossier van de SEH dan het verwijsprogramma ZorgDomein, wat voorheen werd gebruikt.

Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en de Noordwest Ziekenhuisgroep waren in 2022 al bezig met het digitaliseren van de verwijzing van patiënten van de HAP naar de SEH. Deze samenwerking was toen één van de koplopersprojecten van het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’, waarin regionale samenwerkingsverbanden werden gecreëerd op het gebied van spoedzorg