‘Digitale zorg biedt veel kansen, ontwikkeling gaat traag’

Hoewel digitalisering de zorg in Nederland veel kansen biedt, gaan de ontwikkelingen op dit gebied traag. Daarnaast blijft persoonlijk contact tussen patiënten en huisartsen essentieel voor een goede uitoefening van het vak. Dat concludeerden huisartsen Robert Mol en Jasper de Wit samen met huisarts in opleiding Jaap de Waard tijdens een rondetafelgesprek georganiseerd door digitale mannenkliniek Fellos.

Ook de huisartsenzorg heeft last van de groeiende kloof tussen toenemende zorgvraag en het aanbod aan huisartsen. Volgens onderzoek van de Algemene Rekenkamer kunnen zo’n 194.000 Nederlanders momenteel geen huisarts vinden. 60 procent van de huisartsen had in 2024 een patiëntenstop. In maart 2022 publiceerde digitale zorgaanbieder Medicinfo al een whitepaper over de urgentie van hybride huisartsenzorg voor een toekomstbestendige huisartsenpraktijk. Steeds meer digitale of hybride initiatieven worden inmiddels ingezet om de problematiek te verlichten.

Omarmen nieuwe technologie

Volgens huisartsenopleider De Wit is de groeiende kloof tussen vraag en aanbod niet het enige probleem voor huisartsen. Hij stelt dat driekwart van hen ook een probleem met huisvesting heeft. Hij pleit voor minder regelgeving en procedures om het vak aantrekkelijk te houden voor jongeren. “We moeten aan de ene kant de praktijkhouder ontzorgen en faciliteren. Daar is een rol weggelegd voor de overheid en verzekeraars. En aan de andere kant is het noodzakelijk nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie te omarmen, omdat het veel repeterend werk uit handen kan nemen van de huisarts.”



Huisarts in opleiding De Waard noemt het een teken aan de wand dat initiatieven als Fellos opkomen. “Huisartsen kunnen blijkbaar niet de service en zorg bieden die patiënten graag willen. Daarom zijn er alternatieven buiten de reguliere huisartsenzorg, omdat ze daar wel vinden waar ze behoefte aan hebben. Er is meer innovatie en flexibiliteit nodig vanuit de huisartsen. In het algemeen vind ik de Nederlandse zorg te conservatief.”



Mol (oprichter van de in 2014 stopgezette e-maildienst emaildokter.nl) snapt dan ook dat er initiatieven buiten de reguliere huisartsenpraktijk worden ontwikkeld. “Er is een transitie gaande waarbij mensen voor specifieke gezondheidsklachten ook graag een specifieke behandeling of behandelaar willen. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen met menstruatieproblemen, die over het algemeen een sterke voorkeur hebben voor behandeling bij een vrouwelijke arts. Huisartsen hebben door de jaren heen al allerlei zaken losgelaten. Dat is geen probleem, zolang het alternatief maar betrouwbaar en kwaliteit is. Privéklinieken waren ook ooit not done, maar zijn nu helemaal ingeburgerd.”

Persoonlijk contact must

De drie huisartsen onderstreepten tijdens het rondetafelgesprek onder meer dat de overheid geen belemmeringen moet opleggen met betrekking tot innovatie en dat persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt de essentie is van hun beroep. De Wit hierover: “Het opbouwen van een band en iemand leren kennen is zo belangrijk in ons vak. Zo kun je situaties veel beter en sneller inschatten.”



De Waard voegt daaraan toe dat hij in zijn nieuwe praktijk gaat werken met een chatbot die voor een groot deel de triage van patiënten kan doen aan de hand van een korte vragenlijst. “Mijn verwachting is dat ik daardoor meer patiënten kan helpen omdat de bot een deel van mijn werk uit handen neemt. Maar de kern van goede zorg blijft dat je voldoende tijd en aandacht hebt voor je patiënten waardoor je een relatie opbouwt.”



Tot slot onderstreept Mol de waarde die hij blijft hechten aan persoonlijk contact met patiënten. “Ik bel heel vaak met mijn patiënten. Dat wordt altijd erg gewaardeerd. Op bepaalde punten, zoals de triage, kunnen we nog enorme stappen maken, maar aan het eind van de dag wil de patiënt zijn of haar dokter toch fysiek blijven zien.”