Digitale zorg: een duizenddingendoekje?

Juist daarom is het van belang om het vooraf eens te worden over het antwoord op de vraag waarom we digitale middelen inzetten en wat onze gezamenlijke verwachtingen zijn bij die inzet: wat is nu passende (digitale) zorg? En welk bewijs hoort daar bij? En hoe zetten we een waardebepaling op om te evalueren of er voldoende bewijs is voor verdere opschaling?

Visie op passende digitale zorg

Samenwerken is hierbij essentieel, om tot een gedeelde visie op wat nu passende (digitale) zorg is te komen. Om samenwerking te bevorderen, zijn zorgverzekeraars ongeveer twee jaar geleden het Kenniscentrum Digitale Zorg gestart. Hierin werken zorgverzekeraars en zorgkantoren samen met zorgaanbieders, kennisorganisaties en brancheorganisaties.

In dit brede verband worden initiatieven getoetst, waardebepalingen uitgevoerd in de (zorg)praktijk en de initiatieven uiteindelijk ook geëvalueerd. Inmiddels evalueren aanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zes initiatieven. Eén van deze geëvalueerde initiatieven is Slim Incontinentiemateriaal, onderdeel van het programma Anders Werken in de Zorg van onder meer tanteLouise (langdurige zorg).

Arbeidsbesparende innovaties

Anders werken in de Zorg gaat over het opschalen van arbeidsbesparende innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren en bij voorkeur ook zorgkosten verlagen, vertelt Jan-Kees van Wijnen, bestuurder van tanteLouise, in ICT&health 5. Het programma heeft in eerste instantie collega VVT-aanbieders in West-Brabant geïnspireerd om in de hele regio technologische en sociale innovaties te implementeren.

“Alleen dan kan er impact gemaakt worden, was het idee. Door het delen van de succes- en faalfactoren per innovatie hebben we het mogelijk gemaakt om binnen de ouderenzorg veel pilots over te slaan en direct van start te gaan met de implementatie. Inmiddels zijn er meer regio’s aangesloten – Zeeland, Friesland, Midden-Brabant, Utrecht en Drenthe – en inspireren we elkaar op dit gebied.”

Harde en zachte baten

Het programma maakt duidelijk onderscheid tussen harde en zachte baten, vervolgt Van Wijnen. “Harde baten en harde kosten gaan met name over de euro’s. Met andere woorden, kunnen we deze innovatie in de exploitatie duurzaam gedekt krijgen? Zachte baten kunnen echter ook belangrijk zijn. Een innovatie kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op het terugdringen van het ziekteverzuim, op het imago van de organisatie of het beperken van ongewenste uitstroom.”

