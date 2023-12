Digitale Zorg Prijs 2023 voor ‘QR-codes op zorgkaarten’

De Digitale Zorg Prijs 2023 is een stimuleringsprijs voor studenten met een innovatief idee op het gebied van zorgtechnologie. De winnaars ontvingen op 11 december een cheque van 1.000 euro uit handen van Conny Helder, demissionair minister voor Langdurige Zorg en Sport. Afgelopen zomer konden studenten hun initiatief insturen. Uit alle aanmeldingen nomineerde een vakjury in totaal tien genomineerden, vijf per categorie. Tot begin december kon er worden gestemd. Naast het aantal stemmen van het publiek – bijna 5.000 in totaal – is ook het oordeel van de jury meegerekend.

De productprijs werd gewonnen door Tessa Herngreen (36). Ze studeerde dit najaar als zij-instromer af als verzorgende IG. Haar project heet ‘QR-codes op zorgkaarten’. Ze legt uit: “Met behulp van deze codes kunnen zzp’ers, maar ook nieuwe collega’s en stagiairs, makkelijk en AVG-proof zien hoe ze de beste zorg kunnen verlenen. Ik werk met bewoners met een cognitieve beperking en zij kunnen dat zelf niet vertellen. Ik ga mijn best doen om het te implementeren in mijn organisatie. En hopelijk ook daarbuiten.”



Minder rompslomp met QR-codes

Haar innovatie omtrent QR-codes is praktisch en scheelt veel administratieve romplomp en past bij een trend in de zorg waar QR-codes, met name sinds de pandemie, steeds vaker op slimme wijze toegepast. Het Máxima Medisch Centrum (MMC) maakt sinds begin 2022 bijvoorbeeld optimaal gebruik van de populariteit en acceptatie van de QR-code. Bezoekers aan de verpleegafdeling moeten nu een QR-code laten scannen om binnen te mogen. Tessa is enthousiast over de vele mogelijkheden van zorgtechnologie in de zorg. “Het zorgt dat er meer tijd overblijft voor persoonlijke aandacht voor cliënten en patiënten. En dat komt de kwaliteit van zorg ten goede.”

Thesisprijs virtuele thuiszorg



Wijkverpleegkundigen Judith Claessens (27) en Kiki Reumkens (25) gingen naar huis met de thesisprijs. Zij onderzochten de inzet van digitale hulpmiddelen in de wijkverpleging via de VirtueleThuiszorg©. “Het is fijn dat ons idee wordt gezien en dat er waardering is”, reageert Judith. “We zijn heel blij met de prijs, we hadden het niet verwacht”, vult Kiki aan. Zij gaat zich bezighouden met vervolgonderzoek rond dit belangrijke thema, want in de wijkverpleegkunde is grote behoefte aan praktische digitale hulpmiddelen die zorgverleners ontlasten én cliënten effectief verder helpen.

V&VN-voorzitter Bianca Buurman is enthousiast over de digitale innovaties van de prijswinnaars. “Het zijn stuk voor stuk prachtige initiatieven. Deze studenten zijn digitaal opgegroeid en ze weten als geen ander hoe je technologie kunt inzetten. Als V&VN vinden we het belangrijk dat digitalisering wordt gestimuleerd, omdat die bijdraagt aan betere zorg voor onze patiënten en cliënten. Juist omdat deze initiatieven vanuit de dagelijkse praktijk zijn ontwikkeld!”