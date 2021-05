Digitale zorg voor alle patiënten Van Weel-Bethesda

Eind april werd in het Van Weel-Bethesda ziekenhuis het heuglijke feit gevierd dat vanaf nu het grootste deel van de reguliere zorg door de patiënt zelf online te plannen is. Die dag werd tevens de eerste digitale afspraak bevestiging per mail verstuurd naar een patiënt van de polikliniek Longgeneeskunde. De volgende stap in het nog breder beschikbaar maken van digitale zorg voor alle patiënten.

Het Van Weel-Bethesda was begin dit jaar ook een van de ziekenhuizen in de regio Rijnmond die voortaan radiologische gegevens digitaal delen via een speciaal daarvoor opgezet portaal van samenwerkingsverband Twiin.

Digitale zorg moet kloof dichten

Het Digitale Zorg programma van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis moet bijdragen aan het toekomstbestendiger maken van de zorg. De kloof tussen de toenemende zorgvraag en de beperkte capaciteit van de zorgprofessional neemt alleen maar toe en daar wil het ziekenhuis goed op voorbereid zijn. “Voor ons als ziekenhuis is deze mijlpaal een belangrijke stap in de verdere digitalisering en de servicegerichtheid naar patiënten. We willen onze patiënten zo meer betrekken in hun eigen zorgproces en zijn trots om hierin voorop te lopen”, vertelt Jacqueline Leentjes, Business Unit manager het Van Weel-Bethesda.

Patiëntenportaal uitbreiden

Met het PatiëntenPortaal wil het ziekenhuis patiënten steeds vertrouwder maken met het fenomeen digitale zorg. Via het online portaal kunnen patiënten eenvoudig zelf afspraken inplannen, persoonlijke gegevens controleren, het eigen medisch dossier inzien, inclusief onderzoeksuitslagen en dergelijke en digitale voorlichting bekijken in de vorm van informatiefolders en filmpjes. Het PatiëntenPortaal is, na veilig inloggen via DigID, toegankelijk voor iedereen die patiënt is (geweest) bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Binnenkort wordt het oor patiënten mogelijk om nog meer zaken online te regelen. Denk daarbij aan de voorbereiding op een afspraak in het ziekenhuis, het invullen van vragenlijsten en dergelijke. De tijdsbesparing die dat oplevert zorgt ervoor dat er tijdens de fysieke afspraken in het ziekenhuis meer tijd is voor persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Voor laagdrempelig en veilig digitaal contact, onder andere via videobellen, met arts en verpleegkundigen maakt het ziekenhuis gebruik van de BeterDichtbij app. Die wordt inmiddels ook al door bijna twee derde (60%) van de patiënten gebruikt.