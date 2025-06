Digitalisering geeft klinisch onderzoek een nieuwe impuls

Het uitvoeren van klinisch onderzoek is vaak complex, traag en bureaucratisch, terwijl het juist essentieel is voor medische innovatie. ResearchManager heeft dit knelpunt aangepakt met een innovatief softwareplatform dat het volledige onderzoeksproces digitaliseert. Daarmee maken ze het werk van ziekenhuizen, GGZ-instellingen en startups aanzienlijk efficiënter. Managing Director Paul Somberg vertelt bij HealthValley hoe hun platform zorgt voor transparantie, versnelling en een betere voorbereiding op markttoelating.

Tien jaar geleden was klinisch onderzoek volgens Somberg nog een papieren doolhof. Onderzoeksaanvragen werden handmatig verwerkt, opgeslagen in ordners, en communicatie verliep via e-mail. Volgens Somberg leidde dit tot lange wachttijden, inefficiëntie en een totaal gebrek aan overzicht. “Als iemand wilde weten hoeveel studies er liepen, kostte het soms weken om dat uit te zoeken,” vertelt hij. “Het voelde alsof je een marathon liep met een stapel papier in je handen.”

ResearchManager besloot dat het anders moest. Ze ontwikkelden een softwareplatform waarmee organisaties hun volledige onderzoeksproces kunnen beheren; van aanvraag en beoordeling tot goedkeuring en monitoring. Alles gebeurt centraal en digitaal. Het resultaat is directe toegang tot relevante data, minder fouten, snellere besluitvorming en vooral meer grip op de kwaliteit en de voortgang.

Realistische plannen

Somberg benadrukt dat het belang van klinisch onderzoek vaak wordt onderschat én overschat. Hij zegt dat startups soms denken dat ze zomaar aan een studie kunnen beginnen, zonder de regelgeving goed te kennen. En anderen stellen het eindeloos uit vanwege vermeende hoge kosten. Beide houdingen kunnen volgens hem fataal zijn voor de marktintroductie van een medisch product. ResearchManager helpt organisaties daarom om realistische plannen te maken en om jet onderzoek strategisch aan te pakken.

Hoewel ResearchManager inmiddels samenwerkt met vrijwel alle grote ziekenhuizen in Nederland, blijven ze zich ook inzetten voor jonge bedrijven. “We willen dat ook startups snel en goed begeleid hun onderzoek kunnen starten,” aldus Somberg. De samenwerking met Health Valley benadrukt dit streven naar kennisdeling en netwerkopbouw.

Internationale ambities

In Nederland is ResearchManager inmiddels een gevestigde naam, met klanten als Rijnstate, Jeroen Bosch Ziekenhuis en GGZ-instellingen zoals Parnassia. De volgende stap is internationale groei. “We willen wereldwijd bijdragen aan de digitalisering van klinisch onderzoek,” zegt Somberg. Daarbij blijft de missie hetzelfde: het onderzoeksproces toegankelijker, sneller en effectiever maken, zodat innovatieve medische oplossingen sneller en veiliger op de markt komen.

Technologische innovatie wordt vaak gezien als één van de sleutelstrategieën om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Tegelijk is volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2021) technologie ook een drijvende kracht achter stijgende uitgaven. Is technologie dan de oplossing, of juist een deel van het probleem? Het Lectoraat Technologie voor Gezondheid van de HAN gaat ook de komende zes jaar samen met studenten, professionals, zorgorganisaties en technologische partners aan de slag met dit vraagstuk.

"Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de rol van technologie als procesinnovator in een veranderend zorglandschap”, vertelt lector Maurice Magnée in ICT&health 3: “Niet de technologie zelf staat centraal, maar wat ze teweegbrengt in de praktijk: hoe beïnvloedt ze het functioneren van mensen, de samenwerking binnen teams en het ontwerp van zorgprocessen?”