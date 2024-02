Draadloze monitoring vitale functies prematuren in Máxima MC

Wereldwijd belanden elk jaar vele miljoenen prematuren n een couveuse op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Daar moeten hun vitale functies continu gemonitord worden. Voor het meten van de hartslag en -ritme moeten diverse elektroden op het minuscule borstkastje van de baby aangebracht worden. Met de komst van de Bambi Belt, een siliconen band, kunnen die elektroden achterwege gelaten worden. De band is namelijk voorzien van diverse sensoren en de zogenoemde dEMG technologie, voor de detectie van apneu, waarmee belangrijke vitale functies draadloos gemonitord kunnen worden.

Prematuren draadloos monitoren

De Bambi Belt bewaakt de hartslag (ECG) en dEMG, voor apneudetectie bij prematuren, met een eenmalig aan te brengen siliconenband die onder de ribbenkast van de baby wordt geplaatst. De band stuurt de gegevens naar de patiëntmonitor en het NICU-alarmbeheersysteem. Die communicatie verloopt via de Bambi Bridge, een apparaatje waar de ‘Belt’ aan bevestigd is en naast de baby in de couveuse ligt of geplaatst wordt, en de Bambi Monitor. Deze draadloze oplossing is zowel geschikt voor toepassing op een reguliere verpleegafdeling als op de NICU.

De introductie van de Bambi Belt voor prematuren heeft nog een groot voordeel. Omdat de tere huid van de baby niet meer met bedrade sensoren ‘beplakt’ hoeft te worden is de kans op wondjes of een andere (allergische) reactie nihil. En omdat de baby niet meer met kabels aan de monitoring apparatuur vast zit, kunnen ouders hun pasgeboren kindje zelf ook af en toe oppakken. Dat is niet alleen emotioneel belangrijk, maar huid-op-huid contact heeft ook een positief effect op de band tussen ouders en het kind.

Pilot in MMC, AMC volgt

De Bambi Belt voor het meten van de vitale functie van prematuren wordt in het MMC nu nog in de vorm van een pilot gebruikt. De komende maanden worden in totaal 50 baby’s gedurende 10 dagen gemonitord met de Bambi Belt. “Hiermee willen we onderzoeken wat de toegevoegde waarde van de Bambi Belt kan zijn in de zorg. We weten dat de Bambi Belt op een betrouwbare manier hartactiviteit en adempauzes kan meten. Nu gaan we testen hoe dat in de dagelijkse zorg werkt voor zorgverleners en ouders”, vertelt Heidi van de Mortel, verpleegkundige neonatologie, techniek &innovatie.

Op dit moment is Bambi Medical met meerdere Europese ziekenhuizen in gesprek die interesse hebben om de monitoring band voor prematuren te gaan inzetten. “Binnenkort start ook een pilot in het Amsterdam UMC, lokatie AMC”, vertelt Fabio Bambang-Oetomo, CEO van Bambi Medical. “En er staan ook een aantal Zweedse en Duitse ziekenhuizen in de startblokken.”

Meer dan dertien jaar ontwikkeling

Dat het Máxima MC (MMC) het eerste ziekenhuis is dat de Bambi Belt in gebruik neemt, heeft alles te maken met het ontwikkeltraject voor medische hulpmiddelen. De Bambi Belt is zelf dus bepaald niet nieuw. Dit draadloze monitoringssysteem voor de vitale functies van premature baby’s is al vele jaren in ontwikkeling. Zo lang is de band ook al in beeld bij het MMC, want in januari 2017 nam het ziekenhuis een eerdere versie van de Bambi Belt al mee naar de ICT&health Experience. Dat was nog een prototype.

De ontwikkeling van de Bambi Belt startte feitelijk al in 2011, toen prof. dr. Sidarto Bambang-Oetomo, de uitvinder van de band, samen met zijn leerlingen een voorloper van de Bambi-Belt – ‘smart jacket’ – ontwikkelde. Bijna jaar geleden startten Soedarto, die 35 jaar ervaring had met het behandelen van prematuren, met zijn zoon het bedrijf Bambi Medical waar, onder andere met behulp van diverse (Europese) subsidies, de technologie verder doorontwikkeld is, met de komst van de huidige versie van de Bambi Belt als resultaat.

Klinische tests en CE-certificering

Tijdens de ontwikkeling van de Bambi Belt zijn diverse ontwerpen de revue gepasseerd. Een aantal daarvan zijn ook in de prullenbak beland, waardoor de ontwikkelaars terug naar de tekentafel moesten. Bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve, producten is heel normaal. “Eind vorig jaar (2023, red.) ontvingen we de belangrijke CE-certificering. Dat was het moment waarop we echt los konden gaan met de Bambi Belt. Zonder die certificering mogen medische hulpmiddelen namelijk niet op de markt gebracht worden”, aldus Bambang-Oetemo.

Eind 2021 is de Bambi Belt met succes getest in twee klinische proeven die gehouden werden in het Amsterdam UMC en het MMC. Tijdens die studie werden de prestaties van de draadloze monitoring vergeleken met de traditionele bekabelde plak-elektroden en werd in het MMC ook gekeken naar de (positieve) invloed die de Bambi Belt heeft voor de huidconditie van de premature baby, in vergelijking tot de plak-elektroden.

De reden dat de Bambi Belt nu als eerste in het MMC in de praktijk in gebruik genomen wordt, heeft ook alles te maken met het feit dat Veldhovense ziekenhuis al sinds een vroeg stadium nauw bij de ontwikkeling van de Bambi Belt betrokken is. Bovendien is Bambi Medical dus een Nederlands MedTech bedrijf. In deze video uit 2019 vertelt Fabio Bambang-Oetomo over de start en (vroege) ontwikkeling van de Bambi Belt.

Het verhaal achter de Bambi Belt