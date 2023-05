Draadloze wearable voor diagnose slaapapneu

De startup, die werd opgericht in 2016, is het geesteskind van professor Esther Rodriguez-Villegas van het Imperial College, directeur van het Wearable Technologies Lab van de universiteit. Ze heeft ongeveer anderhalf decennium onderzoek gedaan naar het gebruik van akoestische sensoren voor het volgen van ademhalingsbiomarkers om cardiorespiratoire aandoeningen zoals slaapapneu te diagnosticeren – werk dat de basis vormt voor de commerciële hardware.

Slaapapneu

OSA is een chronische ademhalingsaandoening die wordt gekenmerkt door onderbrekingen in de ademhaling als gevolg van obstructie van de bovenste luchtwegen tijdens het slapen. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk zouden ongeveer anderhalf miljoen volwassenen hier last van hebben en ongeveer 25 miljoen in de Verenigde Staten. Naar schatting hebben 600.000 mensen in Nederland slaapapneu, waarvan er 200.000 behandeld worden. Hoewel deze aandoening niet direct levensbedreigend is, kan het worden gekoppeld aan ernstige gezondheidsimplicaties. Het kan namelijk bijdragen aan aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, dementie en zelfs hartaanvallen.

Rodriguez-Villegas legt uit dat er bij slaapapneu zelfs een uitdaging is voor gezondheidsdiensten om de aandoening te diagnosticeren, aangezien traditionele polysomnografie-tests onhandig en/of kostbaar zijn. Hierbij wordt de patiënt gevraagd om ’s nachts in een speciaal centrum te slapen, waar ze worden voorzien van een reeks bedrade sensoren. Of ze leren thuis zelf de verschillende elektroden aan te brengen, met het risico dat de test moet worden herhaald als de sensoren verkeerd zijn geplaatst of losraken tijdens het slapen.

De kleine, zelf aan te brengen wearable van Acurable is ontworpen om een veel gebruiksvriendelijkere (en kosteneffectieve) manier te bieden voor de diagnose van de aandoening. Hierdoor kan de test zowel op afstand (bij patiënten thuis) worden uitgevoerd. Dr. Michael Harrison, een vroege gebruiker van Acurable’s product, roemt de kwaliteit van deze wearable en noemt het baanbrekend voor patiënten, omdat het eenvoudiger en comfortabeler is. Hij benadrukt ook dat het clinici in staat stelt om meerdere nachtstudies tegelijk uit te voeren, waardoor snellere diagnoses en betere resultaten mogelijk zijn.”

Andere ademhalingsaandoeningen

Rodriguez-Villegas zag het als een aanzet voor het ontwikkelen van technologieën om problemen met een aanzienlijke maatschappelijke impact op te lossen door de knelpunten in de gezondheidszorg met betrekking tot chronische (en vaak ondergediagnosticeerde) ademhalingsaandoeningen aan te pakken, te beginnen met slaapapneu. Het plan is dan ook dat haar startup in de toekomst meer wearables op de markt zal brengen voor andere ademhalingsaandoeningen, zoals COPD en astma, allemaal gebaseerd op de kern-akoestische sensortechnologie die is ontwikkeld voor het eerste apparaat.

Betrouwbaarheid

Acurable bevindt zich nog in een vroeg stadium, met momenteel tientallen ziekenhuizen die de AcuPebble gebruiken. Na de lancering in de Verenigde Staten wordt verwacht dat het gebruik zal toenemen. Rodriguez-Villegas heeft plannen om in de toekomst consumentenproducten te verkopen, maar pas nadat clinici vertrouwd zijn geraakt met het gebruik van het apparaat en de geleverde gegevens.

Ze is kritisch over consumentenwearables van vandaag de dag. Ze is van mening dat veel van deze wearables gegevens genereren die ‘zeer misleidend’ zijn en ‘enorme stress’ veroorzaken voor consumenten en artsen wanneer patiënten hun eigen onbetrouwbare, niet-medische gezondheidsgegevens meebrengen.

Veiligheid

Uit nieuwe proeven van Philips Respironics, een dochteronderneming van Philips, kwam eind 2022 naar voren dat het risico op gezondheidsklachten zeer klein is voor gebruikers van de eerste generatie DreamStation slaapapneu-apparaten die Philips op de markt bracht. Deze resultaten bevestigen eerdere testen uit december 2021 en juni 2022. Philips benadrukt dat de gezondheid en het welzijn van de patiënten de hoogste prioriteit hebben, zowel op het gebied van veiligheid als het verstrekken van vervangende apparaten. Het uitgebreide test- en onderzoeksprogramma heeft waardevolle gegevens en resultaten opgeleverd met betrekking tot de veiligheid van de DreamStation-apparaten.