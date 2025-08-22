Drone test, MedTech Day, checklist gegevensuitwisseling, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een speciale checklist gegevensuitwisseling van V&VN en de volgende testfase voor medische drones bij het Isala ziekenhuis. Verder nieuws over de rol van het Reinier de Graaf Ziekenhuis bij de automatische, betrouwbare overdracht van kankergegevens vanuit EPD's naar de NKR. Tot slot ook aandacht voor de aanstaande MedTech Day die gehouden wordt bij Kempenhaeghe en de vierde plek voor Philips op de Fortune lijst van meest innovatieve bedrijven in Europa.

Checklist gegevensuitwisseling

Een goede gegevensuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen is cruciaal, maar verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom ontwikkelde het Kennisinstituut V&VN samen met zorgprofessionals een handige checklist. Deze is gebaseerd op de onlangs gepubliceerde handreiking van NHG en V&VN en ondersteunt wijkverpleegkundigen bij het helder en beknopt overdragen van relevante informatie, wat de samenwerking verbetert, tijd bespaart en de zorg voor de cliënt ten goede komt.

In januari 2024 ondertekende V&VN samen met minister Helder het IZA Uitvoeringsakkoord voor gegevensuitwisseling in de zorg, dat de digitale overdracht tussen zorgprofessionals moet verbeteren. Centraal staat 'Eenheid van Taal': het gebruik van SNOMED‑codering maakt communicatie mogelijk tussen verschillende systemen zonder ingrijpende vervanging.

Volgende testfase medische drone Isala

Het Isala ziekenhuis hervat testvluchten met een medische drone tussen Meppel en Zwolle. Deze vluchten maken deel uit van het project Medical Drone Service, waarbij samen met partners zoals ANWB, PostNL, Erasmus MC, Sanquin en KPN wordt onderzocht of drones medisch spoedtransport, denk aan bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal, kunnen versnellen en efficiënter kunnen maken.

De drone, ontwikkeld door Avy met een spanwijdte van 2,4 tot 2,8 meter, vliegt zelfstandig op ongeveer 100 meter hoogte met snelheden tot 75 km/uur. De vluchten duren ongeveer 15 à 20 minuten, ruim de helft korter dan per wegvervoer. Het doel is om binnen drie jaar betrouwbare en veilige dronetransportnetwerken in de zorg op te bouwen, met een evaluatie van factoren zoals temperatuur, trillingen en vliegroutes.

Kankerregistratie Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis speelt een sleutelrol in een landelijke mijlpaal: de automatische, betrouwbare overdracht van kankergegevens vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) naar de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze innovatie, gerealiseerd in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Performation, en specialisten van Reinier de Graaf en Erasmus MC, maakt gebruik van het systeem R(H)ONDA (Realtime (Hemato) Oncology Data).

Automatische gegevensinvoer bespaart zorgprofessionals tijd, vermindert fouten en maakt actuele data vrijwel direct beschikbaar voor zorgverleners en onderzoeker. Dit heeft voordelen voor patiëntenzorg én wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt R(H)ONDA al ingezet in studies rond nieuwe behandelingstrajecten voor acute leukemie, uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC.

MedTech Day 2025 Neuroconnect

Op 20 november 2025 organiseert het expertise­centrum Kempenhaeghe (gevestigd in Heeze) de vierde editie van MedTech Day, met als thema NeuroConnect. Dit Engelstalige symposium richt zich op de innovatie in de neurologie, van neuromodulatie en neuroimaging tot monitoring, en staat in het teken van Value-Based Health Care (VBHC).

Onderzoekers, clinici, technici, industriepartners, zorgverzekeraars en beleidsmakers worden samengebracht om samen te werken aan baanbrekende onderzoeksprojecten waarin technische en medische expertise worden geïntegreerd. De organisatie gebeurt in samenwerking met de TU Eindhoven (Center for Care & Cure Technology) en het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), en biedt een platform om technische uitdagingen in regelgeving en zorgpraktijk gericht aan te pakken.

Philips in top 5 Europese innovatieve bedrijven

Philips is door Fortune als vierde gewaardeerd op de eerste editie van de ‘Europe’s Most Innovative Companies’ lijst, een internationale ranglijst waarin bedrijven vanuit product-, proces- én innovatiecultuur worden beoordeeld. Deze erkenning onderstreept de voortdurende toewijding van Philips aan betekenisvolle innovatie in de gezondheidszorg, zoals AI-gedreven diagnostiek, real-time klinische inzichten en zelfzorg­oplossingen.

De innovatiekracht van Philips is verder bevestigd in andere prestigieuze lijsten. Zo werd het bedrijf door Clarivate erkend als het hoogst gerangschikte medisch-technologiebedrijf in de Top 100 Global Innovators 2025, een plaats die het voor het twaalfde jaar op rij bekleedt. Dit is mede te danken aan flinke investeringen in R&D (ongeveer €1,7 miljard in 2024, meer dan 9% van de omzet) en een duidelijke focus op data, AI en klinisch inzicht gedreven innovaties.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.