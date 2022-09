E-health heeft grootste groeipotentieel in zorg

Het onderzoek werd namens advocatenkantoor Simmons&Simmons uitgevoerd door Censuswide. Dit gebeurde met een enquête in 18 landen onder bijna 2.000 senior juristen en bestuurders in de gezondheidszorg en biotechnologie. Aan deze groep werden vragen gesteld omtrent de belangrijkste uitdagingen en kansen in de gezondheidszorg en biotechnologie zoals AI, e-health, productontwikkeling en digitalisering.

Gijs ter Braak, partner van het Amsterdamse Healthcare & Life Sciences team van Simmons & Simmons ziet op basis van dit grootscheeps onderzoek dat er grote kansen, maar ook de nodige uitdagingen liggen in de zorg- en biotechnologie sector. “Ons onderzoek toont aan dat na een periode van aanzienlijke druk op de HLS-sector, vertrouwen heeft in de veerkracht van de sector: 94% zegt dat ze vertrouwen hebben in het vermogen van de sector om te gaan met toekomstige kansen en uitdagingen. Wij zien echter ook duidelijke bezorgdheid over de tijd die nodig is om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen.”

E-health, AI en digitalisering

Met betrekking tot groei in de sector als gevolg van de pandemie zei een kwart dat de versnelde digitalisering een kans biedt om de dienstverlening aan klanten te verbeteren. De meest opvallende uitkomst is dat een meerderheid van 51% e-health aanduidt als de sector met de grootste groeipotentie binnen de HLS-sector. Deze tak van sport die zich met name tijdens de covidcrisis razendsnel ontwikkelde, biedt tal van nieuwe kansen voor innovatieve diensten en producten.

Met het oog op de toekomst van de sector zegt 81% van de respondenten dat het aantrekken van personeel met digitale expertise belangrijk is, teneinde de komende 12 maanden kansen te pakken Dit suggereert dat senior managers en bestuurders geloven dat het aantrekken en behouden van de nieuw talent cruciaal zal zijn voor de levensvatbaarheid en groei van het bedrijf. Een groot deel van de ondervraagden ziet verder met name in AI-gestuurde systemen een mogelijkheid om betere kandidaten voor succesvolle producten te kiezen. Ook wordt verwacht dat digitalisering de logistieke keten efficiënter kan maken.

Uitdagingen rond innovatieve producten

Iets meer dan een kwart, 27%, van de respondenten ziet het komend jaar een uitdaging in het ontwikkelen van nieuwe producten. Met name de relatief lange tijd, die nodig is om producten op de markt te brengen baart deelnemers zorgen. In het onderzoeksrapport staat: “Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de sector zich zorgen maakt over de haalbaarheid van het op de markt brengen van innovatieve producten. Die zorgen zijn niet nieuw, want steeds meer medicijnen zijn gepersonaliseerd, waardoor de afzetmarkt per product minder groot is. Zo wordt het risico voor de ontwikkeling gezien de lange ontwikkelingstijd van plusminus tien jaar steeds groter en wordt het ook lastiger om de financiering rond te krijgen.