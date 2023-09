“Een scheiding verandert veel voor kinderen,” licht Marloes Gunsing, interventieontwikkelaar bij Minddistrict, de reden voor de modules toe. “Het gezin valt uit elkaar, vaak is er een verhuizing, en er kunnen spanningen tussen ouders zijn.” De transdiagnostische module ‘Je ouders uit elkaar’ legt kinderen uit wat de gevolgen kunnen zijn van alle veranderingen na de scheiding. Onder meer emoties, loyaliteit en conflicten krijgen aandacht.

“Het normaliseren van gevoelens en gedachten, bijvoorbeeld door video’s van ervaringsdeskundigen, is een belangrijk onderdeel van de module,” vervolgt Gunsing. “Want kinderen kunnen soms het idee hebben hier alleen in te staan.”

Hulp ervaringsdeskundigen scheiding

Voor de ontwikkeling van de jeugdmodules heeft Minddistrict samengewerkt met Villa Pinedo. Dit is een online platform voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders. “Zij kunnen bij ons laagdrempelig en kosteloos steun, tips en advies krijgen van vrijwilligers (18-27 jaar) die zelf ook een scheiding hebben meegemaakt”, vertelt Sophie Mulder van Villa Pinedo. “Ervaringsdeskundigen dus.”

Op de website van villapinedo.nl kunnen kinderen laagdrempelige informatie vinden en verhalen van anderen lezen. Mulder: “Op ons forum kunnen ze elkaar vragen stellen, en het is mogelijk om voor langere tijd gekoppeld te worden aan een online-buddy: een vrijwilliger met wie ze kunnen chatten en die hen kan steunen.”

Deze expertise is volgens Mulder opgenomen in de modules van Minddistrict. “Door de scheidingsmodules van Minddistrict aan te vullen met de persoonlijke ervaringen van twee van onze vrijwilligers, Julian en Maartje, bieden we de kinderen die de module volgen naast informatie, tips en tools ook herkenning en erkenning. Het gevoel er alleen voor te staan tijdens en na de scheiding van je ouders is iets waar heel veel kinderen mee kampen. Ze praten er zelden of nooit met iemand over. Deze modules kunnen kinderen helpen stimuleren om te praten over je gevoelens en zich daardoor minder alleen te voelen.”

Module voor ouders

Ook voor ouders is er een module over scheiding beschikbaar, vertelt Gunsing. “Ouders spelen de belangrijkste rol bij het voorkomen van problemen na een scheiding. Maar zelf zitten ze er natuurlijk middenin. Deze module is er daarom voor bedoeld om ouders informatie te geven over de gevolgen van de scheiding op hun kind en hoe ze het kind daarbij kunnen ondersteunen.”

Onderwerpen in de module zijn: hoe herken je de emoties van je kind rondom de scheiding? Hoe kun je daarmee omgaan? Wat doe je met de opvoeding nu je er alleen voor staat? Daarnaast is er veel aandacht voor loyaliteit, aldus Gunsing. “Als ouder kun je een kind (onbedoeld) in een loyaliteitsconflict brengen. Het kind heeft dan het idee te moeten kiezen of de andere ouder te moet verdedigen, en dat heeft veel invloed op het kind. De ouder heeft dat vaak niet, of te laat door. Daarom is er aandacht voor en de video’s met ervaringsverhalen van een andere ouder zijn verhelderend.”

Voor de toepassing van de modules maakt het niet uit of het proces van scheiding bezig is of al een tijd achter de rug is, benadrukt de interventieontwikkelaar. “En of je nu een professional in de jeugdhulp bent, een praktijkondersteuner of een andere hulpverlener: ik denk dat in alle gevallen waar sprake is van een scheiding de kinderen en/of de ouders kunnen profiteren van digitale ondersteuning.”