ECIS update: eenvoudiger, veiliger en voorsorteren op de EHDS

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft een belangrijke stap gezet in het verbeteren van gegevensuitwisseling binnen de oncologische zorg. Met de recente update van het systeem voor kankerregistratie en een nieuwe versie van het European Cancer Information System (ECIS) wordt het voor ziekenhuizen eenvoudiger én veiliger om informatie aan te leveren. Deze modernisering is essentieel in een tijd waarin databeschikbaarheid, standaardisatie en administratieve verlichting steeds urgenter worden.

De vernieuwde versie van ECIS richt zich op gebruiksvriendelijkheid, betere beveiliging en een toekomstgerichte architectuur. Daarmee sluit het systeem niet alleen aan op de technologische behoeften van vandaag, maar ook op de eisen van morgen. Zo wordt onder meer ingespeeld op nationale en Europese ontwikkelingen, zoals de Wegiz en de European Health Data Space (EHDS). “We wille n dat ziekenhuizen zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratieve processen, zodat de focus blijft liggen op patiëntenzorg. Deze update maakt dat mogelijk door data-uitwisseling intuïtiever en betrouwbaarder te maken”, zegt Eline Kuijper, product owner ECIS bij IKNL. ECIS werd in opdracht en met steun van de Europese Commissie in 2018 gelanceerd door het Joint Research Center.

Minder handwerk, meer waarde

Ziekenhuizen leveren via ECIS gegevens aan die de basis vormen voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze data zijn onmisbaar voor kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming. De vernieuwde infrastructuur van ECIS maakt het mogelijk om gegevens sneller, vollediger en gestandaardiseerd aan te leveren. Dat heeft voordelen op meerdere fronten:

Snellere verwerking: De vernieuwde ECIS maakt het aanleverproces efficiënter, waardoor wachttijden worden verkort en analyses sneller beschikbaar zijn.

Gestandaardiseerde data: Door aansluiting op zorginformatiebouwstenen (zibs) wordt datakwaliteit verhoogd, wat directe impact heeft op hergebruik voor onderzoek en beleidsontwikkeling.

Lagere registratielast: Minder handmatige correcties en betere foutafhandeling zorgen voor verlichting op de werkvloer.

“Door gegevens direct aan de bron vast te leggen en slim te koppelen, werken we toe naar een infrastructuur waarin data automatisch kunnen doorstromen,” aldus Kuijper.

Aansluiting op wet- en regelgeving

De modernisering van ECIS is niet alleen een technische upgrade, maar ook een noodzakelijke stap in het kader van toenemende wet- en regelgeving. Zo sluit het systeem aan op de uitgangspunten van de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg), waarin elektronische uitwisseling van gegevens verplicht wordt gesteld.

Daarnaast bereidt IKNL zich voor op aansluiting bij de EHDS, die grensoverschrijdend gebruik van gezondheidsdata faciliteert. ECIS zal hierin een cruciale rol spelen door te zorgen dat oncologische gegevens veilig, gestandaardiseerd en toegankelijk blijven voor zorgprofessionals én onderzoekers.

Samenwerking en innovatie

De totstandkoming van de nieuwe ECIS-versie is het resultaat van nauwe samenwerking tussen IKNL en ziekenhuizen, ICT-leveranciers en experts op het gebied van informatiestandaarden. De input van gebruikers was leidend bij het ontwerp van de nieuwe functionaliteiten. IKNL blijft continu in gesprek met de zorgpraktijk om ECIS verder door te ontwikkelen. In de toekomst wordt ingezet op bredere koppelingen met EPD-leveranciers, betere feedbackloops en verdere integratie met landelijke dataplatforms.

Met deze update onderstreept IKNL zijn ambitie om databeschikbaarheid en hergebruik centraal te stellen in de oncologische zorg. De modernisering van ECIS is daarmee niet alleen een technologische vernieuwing, maar ook een strategische stap richting een zorgsysteem waarin data slim, veilig en betekenisvol worden ingezet voor betere zorg.