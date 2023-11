Eenduidige patiënteninformatie over de grens

EHDS is een voorstel van de Europese Commissie om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata. Het voorstel bestaat feitelijk uit drie onderdelen: primair datagebruik, secundair datagebruik en regulering van de zorg-ICT-markt.

Grenzeloze patiënteninformatie

In ieder Europees land zijn de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) net wat anders ingericht, passende bij de lokale wet- en regelgeving en lokale inrichting van het zorglandschap. Als gevolg hiervan kunnen patiëntendossiers internationaal niet gemakkelijk worden uitgewisseld. Als je als Nederlander een skiongeluk krijgt in Oostenrijk dan kan de Oostenrijkse arts jouw gegevens wel opvragen bij jouw ziekenhuis. Maar, omdat die gegevens een heel andere structuur kennen, kunnen de gegevens niet in het eigen EPD worden ingeladen. Om toch het zorgproces in het Oostenrijkse ziekenhuis in gang te zetten, moet in dat geval alles met de hand worden overgetypt.

Het project X-eHealth moet daarin verandering brengen. X-eHealth zorgt voor een Europese eHealth Unie waarbij zorgaanbieders patiëntinformatie zonder obstakels en op een goed beveiligde manier kunnen uitwisselen. Dergelijke data-uitwisseling valt of staat niet alleen bij het gebruiken van dezelfde technische standaarden (IT-infrastructuur en applicatie).

Ook de overeenstemming over de structuur en de inhoud van de berichten, de wijze van samenwerken en de beleidsafstemming, zoals beschreven in het vijf-lagenmodel voor interoperabiliteit van Nictiz zijn belangrijk voor eenduidige patiënteninformatie.

Vijf innovaties

IHE-Europe is erkend als trekker van vijf belangrijke innovaties in het X-eHealth project:

De technische specificaties voor het domein Medical Imaging; De X-eHealth Testing Tools, die zijn ontwikkeld met IHE-Europe partner Kereval; De uitwerking van de technische specificatie van de Patient Summary voor zeldzame ziekten; De technische specificatie voor het labdomein; De technische specificaties voor het rapport ziekenhuisontslag.

De erkenning van IHE-Europe als ‘key innovator’ onderstreept de doorslaggevende rol van IHE in het ontwerpen van breed gedragen standaarden voor informatie-uitwisseling in de zorg.

Meer weten?

Wil je meer weten over het belang van internationale data-uitwisseling in de zorg en de rol van onder meer de International Patient Summary hierin? Bezoek dan het IHE-jaarcongres op 22 november van 09:00 uur tot 18:00 uur in het KAS Meeting en Event Locatie in Woerden. Op het programma staan onder meer de International Patient Summary, de Computable Care Guidelines en het Nationale Test- en Validatiecentrum van Nictiz en VZVZ.