Eerste fase Operatiecentrum UMCG is gereed

“In een hybride OK kunnen patiënten in één keer de ingreep ondergaan die anders op verschillende afdelingen plaatsvond. De interventieradioloog, de vaatchirurg en het hele OK-team werken hier met elkaar samen”, legt medisch hoofd Vaatchirurgie in het UMCG, Ben Saleem uit.

Operatiecentrum

Omdat beide afdelingen nu onderdeel uitmaken van een operatiecentrum beschikken ze over de nieuwste beeldvormingstechniek en instrumenten op één plek. Een ander voordeel is dat er in het centrum veel efficiënter en flexibeler kan worden samengewerkt. Bovendien ligt het operatiecentrum dicht bij de centrale spoedopvang op de begane grond en liggen alle specialismen die elkaar nodig hebben bij elkaar in de buurt.

Op de hybride OK is het mogelijk om de nieuwste beeldapparatuur letterlijk rondom de patiënt te laten bewegen. Op die manier kunnen aandoeningen nog beter in beeld worden gebracht. De specialisten kunnen op elk moment de juiste (3D-) beelden bekijken en waar nodig bijsturen. De komende tijd worden de hybride OK’s vooralsnog met name gebruikt door de interventieradiologen. Dat komt, omdat het blok met interventiekamers de komende tijd wordt verbouwd. Maar ook vaatchirurgen gaan er complexe endovasculaire operaties uitvoeren. Als het vernieuwde Operatiecentrum klaar over twee jaar klaar is dan gaat Vaatchirurgie de hybride OK’s permanent betrekken.

Uitbreidings- en vernieuwingsopgave

Het UMCG staat we de komende vijftien jaar voor een grote uitbreidings- en vernieuwingsopgave. In het midden van het Centraal Medisch Complex van het UMCG, op de begane grond en op de eerste en derde verdieping, wordt het vernieuwde Operatiecentrum gerealiseerd. Dit gebeurt in drie fasen. Begin 2022 werd gestart met de begane grond. Naast de twee hybride OK’s die nu klaar zijn, komen hier vier generieke OK’s, twee interventiekamers, een CT-ruimte en tien uitslaapkamers. Als de bouw volgens planning verloopt, is de vernieuwde begane grond eind 2025 klaar voor gebruik.

Tijdelijk Operatiecentrum

Aan de kant van de Oostersingel van het UMCG-terrein komt er een tijdelijk Operatiecentrum. Samen met de nieuwe OK’s op de begane grond is er voldoende operatiecapaciteit beschikbaar om de eerste en de derde verdieping te kunnen verbouwen. Naar verwachting is dit in 2028 gereed en is het hele Operatiecentrum gereed, inclusief het Operatief Dagbehandelingscentrum. Ook de hartkatherisatiekamers en de operatiekamers voor Oogheelkunde maken dan onderdeel uit van het Operatiecentrum.

Om de zorgverlening en het ziekenhuis flexibeler in te richten, houden ziekenhuizen rekening met de zogeheten ‘passende zorg’. In het zuiden van het land wordt er bijvoorbeeld in het Bravis ziekenhuis flink ingezet op duurzaamheid en passende zorg.