Eerste gehandicaptenzorgregio sluit aan bij AWIZ

De VG-regiotafel Zuidoost-Brabant, een samenwerkingsverband van veertien organisaties in de gehandicaptenzorg, heeft zich als eerste regio binnen deze sector aangesloten bij de landelijke beweging Anders Werken in de Zorg (AWIZ). Op 9 mei werd de samenwerking formeel bekrachtigd met het ondertekenen van een deelnemersovereenkomst. De toetreding markeert een belangrijke stap richting bredere kennisdeling en structurele inzet van technologische innovaties binnen de gehandicaptenzorg.

AWIZ telt inmiddels 161 zorgorganisaties die actief bijdragen aan de opschaling van slimme zorgoplossingen. De aansluiting van VG-regio Zuidoost-Brabant betekent een uitbreiding van dit netwerk buiten de ouderenzorg, met als doel innovatie versneld en sectoroverstijgend toe te passen. “Innovatiethema’s zijn grotendeels universeel,” aldus Jethro Geelen, landelijk programmamanager van AWIZ. “Door over de sectorgrenzen heen te kijken, kunnen we gezamenlijk sneller leren en effectiever implementeren.”

Gezamenlijke innovatie

De eerste gezamenlijke innovatie is inmiddels gestart: spraakgestuurd rapporteren. Meerdere gehandicaptenzorgorganisaties in de regio zetten deze technologie in als pilot, ondersteund door de landelijke raamovereenkomst met leverancier Attendi en inkooporganisatie Intrakoop. Dankzij deze collectieve aanpak kunnen organisaties onder uniforme voorwaarden profiteren van schaalvoordelen en praktijkervaringen uit andere AWIZ-regio’s.

“Willen we de langdurige zorg toekomstbestendig maken, dan moeten we innovatie structureel en sectorbreed inzetten,” benadrukt Bertine van Winkel, bestuurlijk trekker technologische innovatie bij de regiotafel. “Technologie zoals spraakgestuurd rapporteren verlaagt de administratieve lasten en geeft zorgprofessionals meer ruimte voor persoonlijke aandacht.”

Meerwaarde

Janneke Panis, projectleider innovatie bij Cello, ziet vooral meerwaarde in het gezamenlijk leren en ontwikkelen: “Spraakgestuurd rapporteren is geen plug-and-play-oplossing. Door kennisdeling en co-creatie kunnen we echt impact maken – zowel voor cliënten als professionals.”

Met de toetreding van VG-regiotafel Zuidoost-Brabant verbreedt AWIZ zijn werkveld en vergroot het zijn impact op innovatie in de langdurige zorg. Het markeert een belangrijke stap richting sectoroverstijgende samenwerking en het duurzaam inzetten van slimme technologieën in de gehandicaptenzorg.

Al geruime tijd groeit de behoefte bij zorgorganisaties, ook binnen de gehandicaptenzorg, voor meer ondersteuning bij de implementatie en opschaling van zorgtechnologie. Daarvoor werd enkele jaren geleden onder andere de Innovatie-Route, ontwikkeld door het Kennisplein Gehandicaptensector, in het leven geroepen. Het stappenplan, gebaseerd op het implementatiemodel van ZonMw en praktijkervaringen uit de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg, bestaat uit vijf fasen met praktische hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden. Het doel is technologie effectief in te zetten om de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren.