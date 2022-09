Eerste Nederlandse klikgebit is hightech innovatie

Bij een kunstgebit denk je in eerste instantie niet meteen aan allerlei technologische hoogstandjes. Toch worden die bij het nieuwe 3D-geprinte klikgebit dat bij Radboud UMC wordt ontwikkeld wel degelijk gebruikt. Voor veel mensen is deze hypermoderne prothese op maat een uitkomst. Door het uitzetten van de kaken gaat een regulier kunstgebit namelijk vaak loszitten waardoor ook pijnklachten ontstaan.

Innovatieve 3D technologie voor klikgebit

Om de nieuwe klikprothese optimaal op maat te kunnen maken, wordt de nodige innovatieve technologie ingezet. Allereerst worden implantaten in de kaak geplaatst, die een jaar nodig hebben om goed vast te groeien in de kaak. Pas daarna kan het klikgebit worden geplaatst. Om deze innovatieve prothese te ontwikkelen, hoeft er niet meer ‘gehapt’ te worden. Het model wordt namelijk ontwikkeld in een laboratorium op basis van scans van de implantaten én door het scannen van het oude boven- en ondergebit. Al die scans samen vormen de basis voor de nieuwe tanden.

Smile design app

Het klikgebit wordt in het laboratorium van radboudumc in 3D digitaal ontworpen. Bijzonder is dat de cliënt via de zogeheten ‘smile design app’ mee kan kijken bij het ontwerpen. De vorm van het gebit, de positie van de tanden en de kleur van de tanden kunnen naar wens worden aangepast. In het 3D/model kan élke tand worden verplaatst. Zodra deze digitale 3D-prothese is goedgekeurd, wordt er een pasprothese gemaakt. De cliënt kan deze een tijdje dragen en feedback geven voor eventuele veranderingen. Vervolgens wordt de definitieve prothese in delen met een 3D-printer geprint. Het klikgebit dat dus en detail op maat is gemaakt met input van de cliënt, blijft goed vastzitten en zal in de toekomst normaal gesproken geen problemen bij de gebruiker veroorzaken.