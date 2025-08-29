Eerste netwerkbijeenkomst over slimmer en leuker werken met AI

In de zorgregio Utrecht is een nieuwe stap gezet richting de verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst ‘Slimmer en leuker werken met AI’, georganiseerd door Utrechtzorg kwamen in juli ruim veertig deelnemers uit twintig verschillende zorgorganisaties bij elkaar. Het doel: leren van elkaar, toepassingen delen en samenwerken aan praktische innovaties die het werk in de zorg ondersteunen, met de cliënt en zorgmedewerker als uitgangspunt.

De bijeenkomst vond plaats op Onze Campus op Landgoed Zonnestraal in Hilversum en bracht zorgprofessionals samen vanuit uiteenlopende zorgsectoren, waaronder de ouderenzorg, ggz en ziekenhuiszorg. Daarmee werd direct gekozen voor een breed perspectief: AI-toepassingen overstijgen de grenzen van zorgbranches en samenwerking loont juist op dat snijvlak.

Tijdens het programma werd onder meer stilgestaan bij het belang van zorginhoudelijke betrokkenheid bij technologische innovaties. AI-oplossingen worden vaak ontwikkeld buiten de zorgsector, terwijl juist de praktijkervaring van zorgprofessionals essentieel is voor het ontwikkelen van bruikbare en betrouwbare toepassingen. Ook werd besproken dat AI allang geen nieuw verschijnsel is. Veel voorspellende algoritmes (predictive AI) worden al jaren gebruikt binnen de gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij besluitondersteuning of triage.

Testen van initiatieven

Nieuwere vormen zoals generatieve AI bieden extra kansen, maar vragen volgens de aanwezigen om gewenning, training en vertrouwen in het gebruik. Een veelgenoemd voorbeeld was spraakherkenning voor automatische verslaglegging, waarmee zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. Na de pauze werden twee concrete toepassingen toegelicht. Zorgorganisatie QuaRijn werkt momenteel aan Kaia, een digitale coach via WhatsApp die zorgprofessionals ondersteunt in hun professionele ontwikkeling. De tool richt zich op laagdrempelig leren in de praktijk. QuaRijn is op zoek naar samenwerkingspartners om de pilot verder te verbreden.

Ook bij ggz-instelling Altrecht wordt gewerkt aan AI-toepassingen. Hier is recent de administratieve assistent RAE geïntroduceerd, bedoeld om medewerkers te ontlasten bij routinetaken. Deelnemers kregen daarnaast praktische tips voor het inzetten van bestaande AI-tools binnen bekende platforms, zoals Google Workspace. In de afsluitende groepsgesprekken bleek er brede bereidheid om regionaal samen te werken aan de verdere inzet van AI. Er blijkt behoefte aan fysieke ontmoetingen, waarin kennis wordt gedeeld en op die manier gezamenlijke experimenten kunnen ontstaan. Praktijkgericht en met oog voor wat werkt in het dagelijks werk.

Hoewel de bijeenkomst informeel werd afgesloten, leidde deze tot concrete vervolgafspraken en nieuwe connecties. Belangstellenden die meer willen weten over het netwerk kunnen contact opnemen met: Marc van Gerdingen via mvangerdingen@utrechtzorg.net.

Taalmodellen

Vorig jaar vond eind maart een bijeenkomst plaats georganiseerd door Netwerk AI over grote taalmodellen in de zorg. Er werd onder meer gesproken over welke mogelijkheden deze modellen bieden om de zorg te verbeteren en de administratielast te verlichten. En, hoe kun je de betrouwbaarheid en de veiligheid van deze modellen waarborgen?

Grote taalmodellen zijn kunstmatige intelligentiesystemen die tekst kunnen genereren, vertalen en begrijpen. In de zorg kunnen ze artsen ondersteunen door bijvoorbeeld medische literatuur samen te vatten, patiëntvragen te beantwoorden, dossiers samen te vatten en gesprekken te vertalen.