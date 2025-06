Effectievere inzet personeel en verloskamers bij St. Antonius

Sinds een maand werkt St. Antonius Geboortezorg volgens een nieuwe werkwijze waarbij de verloskamer en het personeel anders wordt ingezet. Hiermee moet er meer ruimte komen in de regio voor het aantal niet-medische bevallingen in het ziekenhuis. En met succes want in een maand tijd zag het geboortecentrum een stijging van veertig procent. Voor het ziekenhuis en de verloskundigen een teken dat de nieuwe aanpak werkt en ook veilig is.

Voorheen vonden zowel medische (klinische) als niet-medische (poliklinische) bevallingen verspreid plaats over drie afdelingen. Dit leidde tot versnippering van personeel en middelen. Ook beperkte het de optimale benutting van de verloskamers. Om hierin verbetering aan te brengen, besloot het ziekenhuis één afdeling volledig te reserveren voor poliklinische bevallingen, terwijl de overige twee afdelingen zich nu uitsluitend richten op klinische bevallingen.

Volgens Manon Haneveer, afdelingshoofd Geboortezorg, werpt de nieuwe aanpak al snel zijn vruchten af: “We zien sinds de invoering een stijging van het aantal poliklinische bevallingen van maar liefst veertig procent. Dat is een prachtig resultaat en een duidelijk signaal dat we met deze aanpak de juiste weg zijn ingeslagen. We kunnen nu verloskamers beter benutten én toegankelijke geboortezorg bieden aan meer vrouwen in onze regio.”

Meer ruimte voor opleiding

Hoewel het ziekenhuis door aanhoudende personeelstekorten nog niet in alle gevallen een plek voor medische bevallingen kan garanderen, biedt de nieuwe indeling wel meer ruimte voor de opleiding van gespecialiseerd verpleegkundigen. Doordat klinische bevallingen zijn geconcentreerd op twee afdelingen, is het eenvoudiger om verpleegkundigen in opleiding intensief te begeleiden. Dit draagt bij aan de ambitie van het ziekenhuis om de capaciteit voor klinische bevallingen in de toekomst verder uit te breiden, in lijn met de visie op ‘Family Centered Care’.

De herindeling kwam tot stand in nauwe samenwerking met de eerstelijnsverloskundigen uit de regio. Haneveer zegt dat die samenwerking cruciaal is. Volgens haar zorgt hun betrokkenheid en de inzet van het team van het ziekenhuis ervoor dat ze meer vrouwen in de regio kunnen begeleiden tijdens bevalling en wordt voorkomen dat ze moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen. Met de nieuwe opzet zet het St. Antonius een belangrijke stap in het verbeteren van de geboortezorg: efficiënter, patiëntgerichter en toekomstbestendig.

TeleNeo

Ook bij de ziekenhuizen Amphia en Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis is geïnvesteerd in geboortezorg. Binnen Amphia heeft in maart van dit jaar de TeleNeo zijn intrede gedaan. Het apparaat lijkt op een beeldscherm met camera op een rijdende standaard waardoor artsen en verpleegkundigen op afstand met elkaar kunnen meekijken en overleggen over de zorg voor de pasgeborenen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met TeleNeo live te communiceren tussen Amphia en de neonatale intensive care (NICU) van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.