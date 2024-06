EHDS-meetup impressie, EDP keuze Adelante en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een naams- en strategiewijziging van PGOSupport, een video impressie van de 4e EHDS meetup van VWS tijdens de ICT&health World Conference en de EPD-keuze van Adelante en Roessingh. Verder ook aandacht voor een aanstaande nieuwe bestuurder bij het IJsselland Ziekenhuis.

PGOSupport verder als INVOLV

De onafhankelijke landelijke kennis- en adviesorganisatie voor patiëntenorganisaties en andere partijen in zorg en welzijn gaat verder onder de naam INVOLV. Die nieuwe naam sluit volgens de organisatie beter aan bij de nieuwe, aangepaste strategie en positionering. “Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel”, zegt INVOLV-directeur Dries Hettinga. '

Daarom wil INOLV participatie in de breedte steviger op de agenda zetten en haar aanbod richten op meer doelgroepen. “De zorg écht verbeteren kan immers alleen door mensen te betrekken die weten wat daarvoor nodig is”, aldus Hettinga. Advies en educatie blijven daarbij belangrijke speerpunten om van 'participatie denken' naar 'participatie doen' te komen.

EHDS-meetup impressie

Tijdens de ICT&health World Conference in Maastricht werd op 15 mei ook de vierde EHDS-meetup van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gehouden. Daar hebben ruim honderd mensen meegepraat over de European Health Data Space. Van die meeting is onderstaande video-impressie gemaakt.

Nieuw EPD Adelante en Roessingh

Revalidatie zorginstellingen Adelante en Roessingh werken al geruime tijd nauw met elkaar samen, zoals het uitwisselen van kennis en ervaring. Onlangs hebben beide zorginstellingen gekozen voor HiX als het nieuwe EPD met als doel zorgprocessen te vereenvoudigen en de registratielast voor zorgprofessionals te verminderen.

“Digitalisering wordt steeds belangrijker voor onze zorg en behandelingen. Met HiX, een toekomstgericht elektronisch patiëntendossier, zullen we grote stappen vooruit kunnen zetten in efficiëntie en samenwerking”, vertelt Henri Plagge, Bestuurder bij Adelante. “Roessingh en Adelante, net als bijna alle andere revalidatiecentra, hebben gekozen voor HiX. Zij zorgen er op die manier voor dat de gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten kan verbeteren. En daar zijn we aan toe“, voegt Ronald Spanjers, Bestuurder bij Roessingh daar aan toe.

Nieuw RvB-lid IJsselland

Op 1 september zal Natasja Bovee toetreden tot de raad van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Samen met voorzitter Albert van Wijk en mede-besturder Ruud Nellen vormt zij vanaf deze datum het bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Momenteel werkt Natasja als Divisiemanager Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica bij UMC Utrecht.

”We zijn blij dat Natasja ons bestuur met haar kennis en ervaring komt versterken. Met deze uitbreiding van de raad van bestuur zijn we klaar om de uitdagingen die we in de zorg zien het hoofd te bieden, zowel op zorginhoud als op bedrijfsvoering”, zegt Albert van Wijk.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.