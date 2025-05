EHRbase bereikt 400 gebruikers in vijf maanden tijd

Het open-source platform EHRbase van vitagroup heeft in slechts vijf maanden tijd meer dan 400 actieve abonnees aangetrokken. De snelle groei onderstreept de toenemende wereldwijde belangstelling voor open, interoperabele digitale zorginfrastructuren. EHRbase biedt ontwikkelaars, zorginstellingen en start-ups de mogelijkheid om innovatieve toepassingen te bouwen op een gestandaardiseerde en toekomstbestendige datastructuur.

Volgens Dr. Birger Haarbrandt, Head of Technology Advisory & Consulting bij vitagroup, wijst het succes van EHRbase op een duidelijke verschuiving richting een ‘data-first’ benadering. “Structuur in klinische data vormt de kern van digitale transformatie in de zorg. Dankzij ons open source platform kunnen verschillende partijen applicaties ontwikkelen op één gedeelde datafundament.”

Voordelen van open platformen

EHRbase is gebaseerd op openEHR, een open standaard voor elektronische patiëntendossiers. Volgens Dr. Ian McNicoll, CEO van freshEHR en directeur van de openEHR Foundation, biedt het platform twee grote voordelen: het versnelt de adoptie van innovaties en geeft zorgorganisaties volledige controle over hun datamodellen. “Nieuwe innovaties zoals farmacogenetica kunnen eenvoudig worden ondersteund door modelgestuurde aanpassingen, zonder dat er extra database- of API-engineering nodig is.”

Waar traditionele EPD-systemen vaak ingrijpende technische aanpassingen vereisen voor nieuwe datatypes, maakt EHRbase snelle en flexibele aanpassingen mogelijk. Zorginstellingen kunnen zelf hun datamodellen aanpassen, een rol die voorheen bij leveranciers lag.

Een divers gebruikersbestand

De meer dan 400 abonnees van EHRbase zijn actief in onder andere Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Nordics en Nederland. Het platform wordt gebruikt door:

Digitale zorgontwikkelaars en systeemarchitecten

Ziekenhuizen die nieuwe zorg-IT-infrastructuur testen

Start-ups met focus op patiëntenzorg en zorgcoördinatie

Publieke gezondheidsorganisaties die open standaarden verkennen

De toepassingen variëren van onderwijs en proof-of-concepts tot app-ontwikkeling.

Toekomstgerichte ondersteuning

Om het gebruik van openEHR verder te stimuleren, organiseert vitagroup vanaf deze zomer een reeks van vier webinars. Deze live sessies bieden zowel een introductie in openEHR als praktische handvatten voor het werken met EHRbase. Daarmee helpt vitagroup een nieuwe generatie zorgtechnologiebouwers op weg met open, gestructureerde en toekomstgerichte klinische data.

Tijdens de ICT&health World Conference deelde Dr. Barwise inzichten van Jamaica's baanbrekende reis naar digitale gezondheidstransformatie en haar ervaringen met het implementeren van openEHR-standaarden. Zij vertelde over onderzoek naar het gebruik van op standaarden gebaseerde benaderingen en open-source oplossingen.