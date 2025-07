Einde Onderzoekbijkanker, Digitale verwijzingen en bestuurswisselingen

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de beslissing van het IKNL en Stichting kanker.nl om eind dit jaar te stoppen met de website Onderzoekbijkanker.nl. Verder ook aandacht voor de digitale verwijzingen bij alle poli’s van de Noordwest Ziekenhuisgroep, en een verdere uitbreiding van de zorgportfolio van RAM-IT. Daarnaast nog nieuws over twee nieuwe bestuursleden bij respectievelijk de Parnassia Groep en het IKNL.

Website Onderzoekbijkanker stopt

IKNL en Stichting kanker.nl stoppen op 15 december 2025 met de website Onderzoekbijkanker.nl, die sinds 2017 beschikbaar was als overzicht van klinische en observationele kankerstudies in samenwerking met KWF en NFK. Vanaf oktober 2025 kunnen geen nieuwe studies meer worden aangemeld. De beslissing komt voort uit de uitdagingen om het overzicht volledig, begrijpelijk en actueel te houden, mede door de eisen van het nieuwe meldsysteem (CTIS) binnen de Europese Clinical Trial Regulation.

Alternatieven zoals ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials en Onderzoekmetmensen.nl blijven beschikbaar. IKNL onderzoekt samen met betrokken partijen en de CCMO hoe relevante trialinformatie voor patiënten optimaal ontsloten kan worden.

Digitale verwijzingen Noordwest Ziekenhuisgroep

Alle poliklinieken van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn sinds 1 juli 2025 live met veilige, digitale verwijzingen via het HiX-EPD. Hiervoor zijn al ziekenhuizen aangesloten zoals Amsterdam UMC (AMC, VUmc), HagaZiekenhuis, OLVG, Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis en SEIN. Erasmus MC, Reinier de Graaf en LUMC volgen binnenkort.

Digitale verwijzing versnelt het proces, verhoogt de dataveiligheid en vermindert administratieve rompslomp. Zorgverleners hebben meteen toegang tot relevante patiëntgegevens in het juiste dossier, wat de samenwerking verbetert. Patiënten profiteren van soepelere overdracht en meer continuity in de zorg. Deze implementatie maakt deel uit van het transformatieprogramma Stroomversnelling, dat inzet op innovatie als antwoord op vergrijzing en personeelstekort.

Met de uitbreiding naar vervolginstellingen en samenwerking via standaarden zoals VIPP5 en ZorgDomein zet Noordwest een belangrijke stap richting de landelijke standaardisatie van digitale verwijzingen.

RAM-IT breidt zorgportfolio verder uit

Na de overname van de Interoperability Group (inclusief MedicalPHIT) is RAM-IT een strategische samenwerking aangegaan met Carecogni, specialist in praktische AI-oplossingen voor de zorg. De samenwerking sluit aan op de ambitie van RAM-IT om zorgorganisaties integraal te ondersteunen bij de digitale transformatie, van infrastructuur en werkplek tot interoperabiliteit en besluitondersteuning op basis van data.

Met de kennis van Carecogni worden nu ook toepasbare AI-oplossingen ingezet, zoals voorspellende modellen en LLM-gestuurde beslisondersteuning. De focus ligt op betrouwbare data, uitlegbaarheid en integratie in bestaande zorgprocessen. Beide partijen delen een visie waarin technologie dienstbaar is aan de zorg en zorgprofessionals actief betrokken zijn. De samenwerking sluit aan op Europese wetgeving zoals de AI Act en MDR, en richt zich in eerste instantie op de Nederlandse markt met oog op Europese uitbreiding. RAM-IT benadrukt dat de waarde van AI niet in de hype ligt, maar in het praktisch versterken van het zorgproces door veilige, ethisch verantwoorde toepassingen die direct bijdragen aan betere en efficiëntere zorg.

Nieuw RvT-lid Parnassia Groep

Erik Swelheim treedt per 1 augustus toe tot de raad van commissarissen van Parnassia Groep, als opvolger van Guillaume Jetten. Met zijn ruime financiële ervaring bij onder meer KLM en Unilever, en zijn huidige toezichthoudende functies bij OLVG en de Regenboog Groep, brengt hij waardevolle expertise en maatschappelijke betrokkenheid mee.

Zijn affiniteit met de zorg en het streven naar betaalbare, toegankelijke zorg sluiten goed aan bij de missie van Parnassia Groep. De organisatie spreekt haar dank uit aan Guillaume Jetten voor zijn jarenlange inzet en waardevolle bijdrage op het gebied van financiële processen en governance.

Raad van Bestuur IKNL versterkt

Op 1 juli is Suzanne Verboort gestart als lid van de raad van bestuur van IKNL. Verboort heeft als opdracht om de visie op de rol van data voor verbetering van preventie tot palliatieve zorg vast te houden, met focus op de realisatie van de fusie van DICA en IKNL. De stijl van samenwerking daarbij is gericht, innovatief en samen. “Suzanne heeft een lange staat van dienst bij IKNL en zal met haar skills en ervaring extra kracht met zich meebrengen voor het (in)richten van de fusie met DICA”, aldus Gijs de Vries, voorzitter Raad van Toezicht van IKNL.

