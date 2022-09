Elon Musk wil maker hersenimplantaten overnemen

In 2020 hoopte Elon Musk nog dat je met deze neuralink je hoofd hersenziekten zou kunnen genezen, maar dat lijkt toch wat te opportuun. Maar voor mensen die verlamd zijn bieden links in het hoofd wel degelijk serieuze mogelijkheden. Het plan van Neuralink is nu dan ook vooral om mensen die verlamd te helpen door de neuronen in de hersenen te beïnvloeden. Ook bij de beoogde overnamekandidaat Synchron wordt hard gewerkt aan brain computer interfaces ofwel hersenimplantaten. Het doel is hier ook om mensen met hun brein apparaten en applicaties aan te laten sturen. Synchron is in de praktijk al verder dan Neuralink, onder meer is de goedkeuring van de FDA bijvoorbeeld al in zicht.

Netflix starten met gedachten

Alleen met je gedachten kun je via een hersenimplantaat apparaten en apps bedienen en bijvoorbeeld de film van jou keuze op Netflix starten. Of wat te denken van domoticatoepassingen zoals het openen van de deur of het sluiten van de gordijnen. Ook is het eventueel mogelijk om een exoskelet via zo’n link in je brein aan te sturen. In de praktijk zijn er ontelbare opties, je zou er bijvoorbeeld zelfs met je gedachten een drone mee kunnen besturen. Zo’n link van Neuralink moet via een operatie in je hoofd worden gebracht, waarbij de chirurg kan worden ondersteund door een door Neuralink speciaal ontwikkelde robot. Vervolgens kan het slimme apparaat wel heel lang draadloos worden opgeladen.

Hersenimplantaten Synchron: operatie niet nodig

Volgens bronnen bij Reuters wil Neuralink het bedrijf Synchron overnemen of in ieder geval intensief gaan samenwerken. Het grootste voordeel van het product van Synchron is dat hun hersenimplantaat zonder te snijden, ofwel vrijwel non-invasief, in het hoofd kan worden geplaatst. Tevens zijn ze verder met hun ontwikkeling, want het bedrijf testte het implantaat al bij vier mensen en heeft het zelfs al bij één bij een patiënt geplaatst. Doordat er niet geopereerd hoeft te worden is het implantaat van Synchron voor een veel praktischer alternatief. Het hersenimplantaat wordt met zogeheten stentroden ingebracht in het hoofd. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze benadering gebruik van stents die via bloedvaten worden ingebracht, waar ze worden verwijd en daarom stevig in een bloedvat in de hersenen worden geplaatst.

Tatoeage in de wand bloedvat

Op de website van Synchron staat het principe fraai omschreven: ‘Ons Neuro EP-platform is gebouwd op de stentrode, een endovasculaire elektrode-array. Het is ontworpen om de hersenen of zenuwen vanuit de bloedvaten op te nemen of te stimuleren. Het apparaat is ontworpen om als een tatoeage in de wand van het bloedvat te worden opgenomen. Net als een stent is deze ontworpen om geen langdurige ontsteking of trauma aan de hersenen te veroorzaken. De stentrode is de sleutel tot ons platform.’

Het in New York gevestigde Synchron werd net als Neuralink ook opgericht in 2016 en heeft 60 medewerkers terwijl Neuralink er liefst 300 heeft. Het feit dat Synchron desondanks verder is met de ontwikkeling van de hersenimplantaten, mag dan ook bijzonder worden genoemd. Het is tot slot niet de eerste keer dat Musk een concurrent van Neuralink benadert. Twee jaar geleden zou hij gesprekken hebben gevoerd met Pandronics, maar die ook weer hebben afgebroken.