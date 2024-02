Empathische chatbot Verne helpt mensen met beweegklachten

De oprichting van Verne Health door Jelle Heisen, een voormalig topsporter en ervaren fysiotherapeut, resulteerde onder meer in de creatie van Chatbot Verne. Deze tool versnelt het herstelproces van patiënten en werd onlangs gehonoreerd met een nominatie voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2024 tijdens de Utrechtse voorronde van dit event. Liesbeth de Bock, voorzitter van de jury in Utrecht, prijst de Chatbot Verne vanwege de potentiële vermindering van zorggebruik en de doordachte aanpak.

Digitaliseringsslag fysiotherapie

De digitalisering binnen de fysiotherapie, aangewakkerd door de pandemie, heeft geleid tot de adoptie van diverse technologieën. Het loopt van remote trainingen tot en met het gebruik van smartwatches en VR-brillen. Deze vooruitgang stelt patiënten in staat om kwalitatieve zorg op afstand te ontvangen en biedt fysiotherapeuten meer middelen om hun behandelingen te verfijnen met behulp van data.

Een proefschrift van Koen Verburg laat bijvoorbeeld zien dat fysiotherapeuten met een digitaal dashboard steeds meer zicht kunnen krijgen op de effectiviteit van hun behandelingen. Dit kan dankzij een goede registratie en de analyse van gestandaardiseerde metingen.

Chatbot Verne integreert empathie

Chatbot Verne onderscheidt zich door expliciet empathie te integreren in het zorgproces. Deze benadering vermindert angst en stress bij patiënten en versterkt hun vermogen tot zelfzorg. Liesbeth de Bock legt graag uit waarom deze innovatie is genomineerd voor de zorginnovatieprijs: “Het is een concrete zorginnovatie die eigenlijk al in staat is om zorggebruik te verminderen, de aanpak is goed schaalbaar en heeft een goed doordachte aanpak. Met dat laatste bedoel ik dat er een duidelijke focusgroep achter zit, de inhoud is wetenschappelijk onderbouwd en de aanpak is gedegen. Chatbot Verne heeft veel potentie om ook de landelijke winnaar te worden.”