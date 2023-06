Enorme stap voorwaarts in neurochirurgische zorg

Elekta Esprit biedt met zijn zeer gerichte stralingsbundels een niet-chirurgische behandelingsoptie voor diverse hersenaandoeningen. Door geavanceerde beeldvormingstechnologie te combineren met uiterst nauwkeurige positionering met frame of masker, stelt dit systeem radiotherapeut-oncoloog Patrick Hanssens in staat om op maat gemaakte behandelplannen te maken. Hierdoor kan de stralingsdosis precies worden gericht op het specifieke doelgebied, terwijl het omliggende gezonde weefsel minimaal wordt belast. Dit resulteert in een verhoogde effectiviteit van de behandeling en een verminderd risico op bijwerkingen.

Neurochirurgische zorg

“Met Elekta Esprit kunnen we onze neurochirurgische mogelijkheden uitbreiden, en dat stemt ons enthousiast”, zegt Van der Pol. “Dit geavanceerde systeem biedt een echt alternatief voor een operatie bij de behandeling van complexe neurologische aandoeningen.”

De implementatie markeert een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inzet van het ETZ om voorop te blijven lopen in de neurochirurgische zorg. Het illustreert de toewijding van het ziekenhuis om state-of-the-art technologieën te omarmen en te investeren in de gezondheid en het welzijn van patiënten. Het ETZ is het tweede ziekenhuis in Europa, na Sheffield, en het vierde ziekenhuis wereldwijd dat de Gamma Knife heeft aangeschaft.

Hanssens voegt eraan toe: “Deze miljoeneninvestering zorgt ervoor dat de neuro-radiochirurgie in het ETZ op het hoogste niveau blijft opereren, met als doel patiënten optimaal te behandelen en hun kwaliteit van leven te verbeteren.”

Voordelen

Van der Pol benadrukt enkele belangrijke voordelen voor de patiënten die neurochirurgische zorg behoeven: “Met de introductie van de nieuwe Gamma Knife is de behandeltijd verkort. Bovendien hebben we met het Leksell Gamma Knife Lightning-programma veel minder planningstijd nodig om de bestraling met chirurgische precisie voor te bereiden. Daarnaast is het Vantage-frame dat de patiënt tijdens de bestraling op het hoofd draagt aanzienlijk patiëntvriendelijker geworden. De ergonomie van het frame is verbeterd en het materiaal is lichter.”

Jaarlijks ondergaan ongeveer 800 patiënten in het ETZ een behandeling met de Gamma Knife. Dankzij de efficiënte werkwijze met het nieuwe apparaat kan de behandelcapaciteit worden uitgebreid.

Gamma Knife

De Leksell Gamma Knife wordt als geavanceerd medisch instrument door het Gamma Knife Centrum in het ETZ gebruikt voor radiochirurgie, een niet-invasieve behandelingstechniek voor aandoeningen in de hersenen.

In tegenstelling tot een conventioneel chirurgisch mes, maakt de Gamma Knife geen gebruik van een fysiek mes, maar van zeer gerichte stralingsbundels om precieze en gerichte behandelingen uit te voeren. Het wordt ingezet voor de behandeling van verschillende aandoeningen, waaronder zowel kleine als grote hersenmetastasen, vestibulair schwannomen, meningeomen, arterioveneuze malformaties (AVM), hypofyseadenomen, aangezichtspijn en tremoren. De Gamma Knife-technologie biedt een nauwkeurige en effectieve behandeling, waarbij er geen tot minimale schade aan het omliggende gezonde weefsel wordt veroorzaakt.

Nader onderzoek

De afgelopen jaren heeft het ETZ onderzoek uitgevoerd naar de behandeling van uitzaaiingen in de hersenen bij patiënten met nierkanker omdat deze patiënten vaak op korte termijn te maken krijgen met uitzaaiingen in de hersenen. Het onderzoek omvatte 106 patiënten die tussen 2007 en 2018 een Gamma Knife-behandeling hebben ondergaan, wat de meest succesvolle methode is voor dit type uitzaaiingen.

Tijdens het onderzoek werden verschillende factoren in overweging genomen, zoals de algehele conditie van de patiënt, leeftijd, het aantal hersenmetastasen en het hemoglobinegehalte in het bloed. Op basis van deze factoren werd de prognose van het ziekteverloop berekend. De studie heeft inmiddels aangetoond dat het gebruik van gevalideerde gegevens artsen kan helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen over de mogelijke en effectieve behandelopties.