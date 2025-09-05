Ernst Kuipers naar TU Delft; nieuwe Twiin-deelnemer; studie AI-gebruik

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de benoeming van Ernst Kuipers tot voorzitter van de Raad van Toezicht van TU Delft, de aansluiting van Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis bij Twiin, een MIND-onderzoek naar gebruik van AI bij psychische klachten en een nieuwe e-learning voor de geboortezorg. Verder ook aandacht voor een mobiele versie van het BovenIJ-patiëntportaal en de definitieve komst van een tweede operatierobot in het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Ernst Kuipers voorzitter RvT TU Delft

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft prof.dr. Ernst Kuipers voor vier jaar benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van TU Delft. Kuipers is nu nog als Vice President Research verbonden aan Nanyang Technological University (NTU) in Singapore. Tussen 2022 en 2024 was hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens de coronacrisis kreeg hij landelijke bekendheid, onder meer als initiatiefnemer van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), het centrum dat ervoor zorgde dat coronapatiënten werden verspreid over de ziekenhuizen in Nederland en Duitsland. In 2024 werd hij Distinguished Professor aan de NTU Singapore.



"Ik ken TU Delft van dichtbij als een bruisende universiteit met bevlogen medewerkers en studenten", stelt Kuipers. "Ik ben zeer enthousiast dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Als toonaangevende Nederlandse universiteit richt TU Delft zich op het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken door hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Zij heeft grote mogelijkheden om met regionale en andere partners deze belangrijke rol nog verder te versterken."



Naast Kuipers zal de Raad van Toezicht per 1 september bestaan uit de al zittende leden: Ir. Heleen Wachters; Drs. Manon van Beek; Drs. Paul Verhagen; Prof.dr.ir. Arthur Mol.

Máxima MC en Catharina Ziekenhuis Twiin Deelnemer

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis hebben zich gemeld om Twiin Deelnemer te worden. Dat meldt het RZCC, RSO voor Zuidoost-Brabant. Eerder al meldde het Elkerliek ziekenhuis zich aan. De overeenkomsten worden binnenkort ondertekend. Daarmee sluiten de ziekenhuizen zich aan bij het Twiin Afsprakenstelsel: de landelijke basis voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling in de zorg.



“Met één overeenkomst kunnen we landelijk op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier gegevens uitwisselen met andere ‘vertrouwde’ partners, die aan dezelfde voorwaarden voldoen als wij”, noemt Lars Jongen, projectleider bij Máxima MC als reden om Twiin Deelnemer te worden. “Daarnaast helpt het deelnemerschap ons om te voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals de Wegiz en de EHDS. Ook kunnen we meedenken over en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Twiin Afsprakenstelsel, wat invloed geeft op toekomstige standaarden.”



“Dit gaat helpen om partijen bij elkaar te brengen en ingewikkelde juridische procedures te vereenvoudigen”, zegt Cees Swinkels, strategisch adviseur netwerkzorg. “Wij gaan nu eerst technische zaken regelen en daarna gaan we met het Anna Ziekenhuis de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel voor de BgZ (Basisgegevensset Zorg) beproeven. Vervolgens hopen we zo snel mogelijk te kunnen opschalen naar zo veel mogelijk ziekenhuizen.”

MIND onderzoekt gebruik gen AI bij psychische klachten

Generatieve AI wordt steeds vaker gebruikt om persoonlijke vraagstukken en problemen te bespreken, waaronder psychische klachten. Koepelorganisatie MIND wil hier meer over weten en zet daarom een online vragenlijst uit. Iedereen die psychische problemen heeft (gehad), kan meedoen. Om een eerste idee te krijgen van de mate waarin mensen generatieve AI voor dit doeleinde gebruiken deed MIND kort geleden een peiling via Instagram. Uit deze peiling blijkt dat 36 procent van de deelnemers wel eens gebruikmaakt van AI-toepassingen zoals chatbots om te praten over psychische klachten. Reden voor MIND om hier verder onderzoek naar te doen. Met deze vragenlijst wil de organisatie een beter beeld krijgen van hoeveel, op welke manier en waarom generatieve AI wordt gebruikt om te praten over psychische klachten. De resultaten helpen te bepalen hoe MIND hier het beste mee om kan gaan, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van concrete tips en adviezen.

Nieuwe e-learning voor geboortezorg

Voor zorgverleners die aan de slag gaan met digitale gegevensuitwisseling en de geboortezorgviewer is er een nieuwe e-learning beschikbaar. De e-learning bestaat uit informatie met een aantal vragen en geeft informatie over digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de cliënt. Na het volgen van de e-learning behoort de zorgverlener te weten hoe hij of zij aan de slag kan gaan en waar meer informatie te vinden is. De-learning kent de volgende leerdoelen:

Je weet hoe we gegevens digitaal kunnen uitwisselen binnen de geboortezorg en je leert meer over groeipaden.

Je weet wat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is en waar je informatie kunt vinden.

Je weet welke stappen je moet nemen om aan de slag te kunnen met digitale gegevensuitwisseling.

Je weet hoe je ervoor kunt zorgen dat digitale gegevensuitwisseling een succes wordt en waar je terecht kunt met vragen.

Mobiele versie Mijn BovenIJ

Voortaan kunnen patiënten van het BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam) hun medische gegevens uit het patiëntportaal Mijn BovenIJ ook bekijken via de app 'HiX Patiënt'. De app biedt altijd en overal de nieuwste informatie over afspraken, uitslagen en medicijnen en is volgens het ziekenhuis snel, veilig en makkelijk in gebruik. De app dient als een aanvulling op en niet een vervanging van het bestaande patiëntportaal.

Komst tweede operatierobot RdG een feit

Het Reinier de Graaf ziekenhuis neemt vanaf november 2025 een tweede operatierobot in gebruik. Bestuursvoorzitter Gert Jan de Borst heeft met zijn handtekening onder de overeenkomst de komst van de tweede robot officieel een feit gemaakt. De aanschaf van een tweede operatierobot was eerder dit jaar al aangekondigd. Met behulp van de robot kunnen chirurgen veel nauwkeuriger opereren, wat moet leiden tot betere patiëntenzorg. Met de uitbreiding wil het Reinier de Graaf ziekenhuis als ‘Robotcentrum’ de doorontwikkeling van innovatieve zorg in de regio versterken. Ook draagt de komst van een tweede operatierobot sterk bij aan de STZ-status en de ondersteuning van de topklinische expertisecentra. In 2016 werd de eerste robot in Reinier de Graaf in gebruik genomen tijdens prostaatoperaties. Sindsdien neemt het aantal operaties met behulp van de robot jaarlijks toe, met name binnen de Urologie, GE-Chirurgie en Gynaecologie.

