Ernst Kuipers: ‘Tijd van managed competition is passé’

In de coverstory van ICT&health 6 legt Kuipers uit dat het hierbij gaat om samenwerking in de breedste zin van het woord. “De tijd van samenwerking als uitzondering is echt voorbij, het zal de standaard moeten worden.”

Managed competition

Managed competition in de zorg volstaat op dit moment absoluut niet, stelt de minister, die onder meer verantwoordelijk is voor het dossier van de Wegiz (verplichte digitale gegevensuitwisseling). In een tijd van personeelstekorten, een grote zorgvraag en kleine budgetmarges doet elke zorginstantie haar eigen bedrijfsvoering.

“En dan zijn we ook nog eens in competitie met elkaar. Die marktwerking werkt allang niet meer. Kijkend naar de vraagstukken moet samenwerking een grotere rol krijgen en versnellen. Daarnaast zal ontegenzeggelijk de rol van digitalisering en technologie de komende jaren ongekend groot worden wat betreft de innovatie van de zorg “

Overgang naar ministersrol

Behalve op diverse aansprekende voorbeelden van digitalisering en technologie, gaat Kuipers in op de overgang van zijn rol van ziekenhuisbestuurder naar die van zorgminister Die was aan de ene kant niet groot, omdat hij, net als collega-minister Conny Helder, al heel lang rondloopt in allerlei verschillende functies in de zorg en in sommige van die functies ook in Den Haag, bij OC&W, VWS, soms bij Binnenlandse Zaken frequent contact had.

“Dat had ik al vóór Covid, maar zeker ten tijde van Covid was dat frequent het geval. En tegelijkertijd, als je dan de overstap maakt, ook als je veel van de mensen al kent, zijn de werkzaamheden voor een deel ook wel weer echt anders. De gesprekken met de Kamer, met de Raad van State: dat was echt anders dan het in het verleden was.”

Hoe de minister naar zijn rol en met name de voorliggende vraagstukken kijkt, leest u in het diepte interview van ICT&health editie nr. 6 die op 16 december verschijnt.