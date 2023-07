Escaperoom ‘Nicky’ maakt geestelijke gezondheidszorg mensgerichter

Deze manier van trainen blijkt een succes en daarom is vanaf 20 juli Nicky ook beschikbaar voor Nederlandse zorgorganisaties. De escaperoom is ontwikkeld door Planetree en &Happy en vertelt het verhaal van de 29-jarige patiënt Nicky. Nicky is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en loopt tegen ongenoegens aan.

Door de escaperoom leren de zorgmedewerkers hun patiënt steeds beter kennen. Via het patiëntendossier worden de zorgmedewerkers voor verschillende opdrachten en uitdagingen geplaatst. Puzzels en breinbrekers oplossen helpen hen om de volgende fase in Nicky’s traject te ontdekken. De deelnemer gaat dus letterlijk mee in het verhaal van Nicky.

Meer empathie door escaperoom

Een team van speciaal opgeleide medewerkers begeleidt elk spelersteam hierbij. Na de training wordt het gesprek met de zorgmedewerkers gevoerd. Er ontstaan reflectiemomenten, bewustwording en het empathisch vermogen wordt aangewakkerd. ‘Het mooie aan deze escaperoom is dat de zorgmedewerkers hun patiënten, bewoners en naasten met nog meer empathie gaan zien’, zegt Sandra van Rijswijk, een van de ontwikkelaars.

Serious gaming

De inzet van escaperooms in de zorgsector om te oefenen is niet nieuw. De zogeheten serieus games in de vorm van escaperooms doen het goed, zoals in maart dit jaar bleek in het HagaZiekenhuis. Alle verpleegkundigen van de afdeling Verloskunde kunnen spelenderwijs op realistische wijze een leerproces doorlopen. De escape room was zo’n succes, dat hij de publieksprijs won bij de SuperNursing challenge.

Behalve empathie en goede onderlinge samenwerking is ook gestandaardiseerde taal tussen zorgverleners van groot belang. En wie wil kennismaken met het eenduidig vastleggen van gezondheidsinformatie kan dat spelenderwijs doen in de escape room ‘Eenheid van Taal’ van Nictiz.

Andere vormen

Nicky’s escaperoom is niet de eerste escaperoom die Planetree en &Happy hebben ontwikkeld. Zo is er ook escaperoom ‘Gerda’, speciaal ontwikkeld voor de ziekenhuiszorg en ‘Harm’, die over mensgerichte zorg gaat in combinatie met zorgtechnologie. De escaperooms worden altijd in samenwerking met een zorgorganisatie ontwikkeld. Hierdoor sluit zowel het spel als de bijbehorende training goed aan op de praktijk en de behoefte van zorgmedewerkers.

Naast de samenwerking met Asster, is Nicky’s escaperoom in samenwerking met Notion Concepts en Coded Club ontwikkeld. Notions concepts voor het concept en verhaal en Coded Club voor de puzzels passend bij het verhaal.