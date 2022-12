Escapespel geeft digitaal inkijkje in ziekenhuis

Hoewel er al ruim één miljoen mensen in de zorg werkzaam zijn, blijft de vraag naar zorgprofessionals groeien. De grootste tekorten zijn er in ziekenhuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg: daar zoekt 80 procent van de instellingen tevergeefs naar mankracht. In andere zorgsectoren heeft de helft dat probleem. Met het bijzondere escapespel wil Rivierenland Ziekenhuis bereiken dat meer jongeren warm lopen voor het vak van verpleegkundige. Tevens is het spel een mooie gelegenheid om het veertig jarig jubileum te vieren.

Serious gaming in de zorg

Het escapespel is weer een nieuwe serious game in de zorgsector. Inmiddels zijn er tal van dergelijke educatieve digitale spellen bij diverse zorgorganisaties in gebruik. Zo zijn er bijvoorbeeld in veel organisaties onboarding-apps voor nieuwe medewerkers beschikbaar met speelse en educatieve elementen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Amarant, Sevagram en Amsterdam UMC. Ook op het gebied van cybersecurity is er vanaf begin 2023 een serious game beschikbaar in Brabant, in de vorm van een mobiele escape truck met een speciale escaperoom. In deze escaperoom worden medewerkers op een leuke manier getraind omtrent thema’s als ICT-uitval en hacking.

Escapespel voor scholieren

Ondanks dat het nieuwe escapespel van Rivierenland Ziekenhuis is gemaakt voor jongeren, is het eigenlijk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het verpleegkundig vak leuk om te spelen. In het escapespel ‘Help Lara op de been’ komen namelijk verschillende werkzaamheden van verpleegkundigen voorbij, zoals het controleren van vitale functies, rekenen en patiëntidentificatie. Ook is er een leuk digitaal kijkje mogelijk achter de schermen van het ziekenhuis.

Voorproefje op werk in zorg

Jongeren ervaren zo op interactieve wijze wat het werk inhoudt. Esther Giesbers, manager Personeel & Organisatie vertelt: “We willen mensen al op jonge leeftijd inspireren om in de zorg te werken. Dat kan via veel verschillende opleidingen en in veel verschillende functies. In de zorg kun je zoveel voor mensen betekenen. Met dit spel geven we daar een voorproefje van.”

Het spel begint met Lara. Ze heeft haar been gebroken en wordt in het ziekenhuis opgenomen. Hier komt ze Jasper tegen. Jasper is verpleegkundige in opleiding en gaat voor Lara zorgen. De speler moet Jasper helpen om er voor te zogen dat Lara weer snel op de been is. Het spel kan het beste alleen of in een groepje van maximaal drie personen worden gespeeld en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Klik hier om het spel te starten.