ETZ gaat behandeluitkomsten bij hersentumoren voorspellen met AI

In het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) wordt de komende drie jaar gewerkt aan een project waarin AI ingezet wordt om de behandeluitkomsten van patiënten met een hersentumor beter te voorspellen. Het project, dat wordt uitgevoerd door de eenheid Neurochirurgie van het ETZ, wordt onder andere gefinancierd door de MEDisch specialistische Zorg en Onderzoek (MedZO)-regeling van ZonMw. In totaal heeft het consortium dat aan het project werkt de komende jaren 3 miljoen euro te besteden.

Dit project van het ETZ heeft als doel om AI-modellen te ontwikkelen die in de toekomst ingezet kunnen worden om betere voorspellingen te doen over hoe chirurgische behandelingen de gezondheid van patiënten met bepaalde tumoren, zoals gliomen (hersentumoren) en vestibulair schwannoom (goedaardige tumor vanuit gehoorszenuw), gaan beïnvloeden. Om daar te komen zullen de onderzoekers algoritmen gaan opstellen en trainen met behulp van een unieke dataset van het ETZ, waarin 15 jaar aan gegevens verzameld zijn. Deze gegevens beslaan resultaten van cognitieve onderzoeken, MRI-scans en klinische gegevens. Ook andere ziekenhuizen zullen in het kader van dit project deze gegevens gaan verzamelen.

Voorspelmodellen

De AI-modellen die nodig zijn om de behandeluitkomsten van patiënten met hersentumoren te gaan voorspellen, worden samen met de TU Eindhoven ontwikkeld. De modellen zullen de individuele anatomische en functionele hersennetwerken van patiënten in kaart brengen, omdat deze kenmerken belangrijk zijn voor de overdracht van informatie binnen de hersenen. Hierdoor hopen de onderzoekers een AI-model op te stellen dat nauwkeurig de effecten van behandelingen op de hersenfunctie kan voorspellen. En dat moet vervolgens artsen gaan helpen om hun besluitvorming rondom hersentumoroperaties te verbeteren.

Passende zorg

In de modellen wordt ook rekening gehouden met de doelen en voorkeuren van patiënten. Daarvoor wordt samengewerkt met Tilburg University. Patiënten kiezen samen met hun arts de best passende behandeling, waarbij bijvoorbeeld de nadruk ligt op het in stand houden van cognitieve functies of het behouden van zelfstandigheid. Dat maakt dat dit AI-project mooi aansluit bij het streven van het ETZ naar kwalitatieve, passende zorg, waar zowel de arts als patiënt achterstaat. Naast de TU Eindhoven en Tilburg University maken ook het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag, het Erasmus MC, Maastro Maastricht en Isala Zwolle onderdeel uit van het consortium dat met dit project aan de slag gaat.

AI bij behandelplan borstkanker

Dat TU Eindhoven één van de consortiumpartners is, is niet zo gek. Eerder promoveerde Nienke Bakx hier namelijk op basis van een onderzoeksproject waarin AI werd ingezet om gepersonaliseerde bestralingsplannen te maken voor patiënten met borstkanker. Doordat de AI automatisch de tumoren en omliggende weefsels intekent, wordt per patiënt ongeveer een half uur aan tijdswinst behaald. Daarnaast bleek de AI in 74% van de gevallen zelfstandig een direct bruikbaar bestralingsplan op te kunnen stellen. Gezien het stijgend aantal patiënten met kanker én de hoge werkdruk van behandelaars, draagt deze door AI gecreëerde tijdswinst bij aan een duurzame gezondheidszorg.