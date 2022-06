Europese primeur Gelre: EPD verhuist naar cloud

Sinds 2020 is Gelre al bezig met het versnellen van de cloudstrategie. Het streven naar meer schaalbaarheid, flexibiliteit van de IT-omgeving en lagere kosten zijn hierbij belangrijke overwegingen. Het overzetten van het EPD is in dit proces een grote stap. De migratie naar de cloud maakt in het ziekenhuis zelf óók ruimte vrij. Er is namelijk minder plek nodig voor dataservers en die ruimte is nu een verpleegafdeling geworden.

Unieke grootschalige migratie naar cloud

Rapid Circle is bij het totale proces verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van de gehele omgeving. Wilco Turnhout, mede-oprichter en CSO van Rapid Circle: “Een dergelijke grootschalige migratie heeft nog niet eerder plaatsgevonden in Nederland. Zo’n traject ga je alleen met elkaar aan als het wederzijdse vertrouwen groot is. Voor deze migratie hebben wij daarom gekozen om een team samen te stellen dat kon putten uit de ruime ervaring die we bij ziekenhuizen en in de zorg hebben opgedaan. De samenwerking is bijzonder prettig en de migratie verloopt succesvol.”

Optimaliseren ICT-infrastructuur

Met ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en een aantal buitenpoliklinieken vervult Gelre Ziekenhuizen een belangrijke regiofunctie in Gelderland, aangevuld met een aantal bovenregionale medische specialismen. Meer dan 3600 medewerkers bedienen hiermee een verzorgingsgebied van 350.000 mensen. Gelre Ziekenhuizen gaat voor een state of the art zorgtechnologie, verbinding met ketenpartners en zet vol in op thuiswerken en digitale zorg.



Theo Vens, CTO bij Gelre Ziekenhuizen: “De technologische vooruitgang in de zorg gaat snel. Er is een sterke toename in het aantal applicaties dat gekoppeld is aan medische apparatuur, we bieden meer digitale zorg aan en onze medewerkers werken vaker vanuit huis. Onze bestaande infrastructuur was hier niet op voorzien, waardoor het onderhoud van de software – een kritiek punt bij medische technologie – nog complexer werd en een flinke hap uit onze resources nam.”

Cybersecurity in cloud goed gewaarborgd

Kwalitatieve, toegankelijke en persoonlijke zorg kan in de praktijk alleen met moderne IT-infrastructuur. Met de migratie naar de cloud ontstaat meer grip op de beheeromgeving en technologie wordt eenvoudig schaalbaar. Belangrijk is ook dat cybersecurity in de cloud in het algemeen goed kan worden gewaarborgd. Dat is óók voor veel organisaties, zeker zorgorganisaties met gevoelige data, een belangrijke overweging om in de cloud te opereren.



Arnold Groot Koerkamp is Service Level Manager bij Gelre en licht toe: “Ons beleid is nu om zoveel mogelijk Software as a Service (SaaS) af te nemen zodat beheer, updates en veiligheid geborgd zijn. Als dit niet mogelijk blijkt, kijken we naar de mogelijkheid om dit met Azure in onze cloud onder te brengen. Mocht dat ook niet lukken, dan installeren wij de software lokaal. Het grootste deel van onze applicaties draait inmiddels in Azure. Door de toegenomen flexibiliteit kunnen we betalen op basis van gebruik. Op rustige momenten hebben we niet 100 procent van onze capaciteit nodig en ook kunnen we sneller voldoen aan vragen en verzoeken van collega’s.”

EPD essentieel onderdeel migratie

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een belangrijk onderdeel van de migratie naar de cloud. Gelre is het eerste ziekenhuis in Europa dat een EPD naar Azure Cloud wil migreren. Veel ziekenhuizen wereldwijd, maar ook Microsoft en EPD-softwareleverancier Chipsoft, kijken daarom mee. Vens: “Het EPD is een cruciaal onderdeel in de dagelijkse werkzaamheden van een ziekenhuis. Voordat we aan de slag gingen, hebben we daarom eerst met onze partners gekeken naar de mogelijkheden en risico’s. Pas toen we die in kaart hadden en we op alle scenario’s voorbereid waren zijn we van start gegaan. Ons pionierswerk komt uiteindelijk ten goede aan de hele sector.”