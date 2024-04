Extra kleine neurostimulator verlicht pijn in benen

De nieuwe batterij en de nieuwe chirurgische elektrode zijn voor het eerst een patiënte van zeventig. Ze loopt al een aantal jaar rond met pijn in haar benen. Eerdere operaties en pijnstimulatoren werkten niet voor haar, dus ze was maar al te blij toen ze in aanmerking kwam voor de nieuwe neurostimulator. Dr. Wouter Verfaillie, neurochirurg bij het ETZ, vertelt op de website van het ziekenhuis: “Hoewel de techniek die we gebruiken niet nieuw is, is de Eterna een opmerkelijke innovatie. We plaatsen elektroden met contactpuntjes aan de achterkant van het ruggenmerg. Door middel van elektrische stimulatie kunnen we de zenuwbanen beïnvloeden, waardoor de chronische pijn aanzienlijk vermindert.”

Miniaturisatie

De innovatieve batterij van de firma Abbott, die deze stimulatie mogelijk maakt, speelt een essentiële rol. Deze is kleiner en duurzamer dan zijn voorgangers, wat leidt tot minder ongemak voor de patiënt en minder operatieve vervangingen nodig maakt. Ondanks het compacte formaat hoeft deze state of the art batterij slechts vijf keer per jaar opgeladen te worden, en dat is aanzienlijk minder dan vergelijkbare apparaten. Dit nieuwe apparaatje past goed in de sterke trend van miniaturisatie in de zorg. Hierbij worden apparaten steeds kleiner, hetgeen voordelen voor patiënten en zorgverleners kan opleveren. Andere opvallende voorbeelden van zeer compacte apparaten zijn een klein dialyseapparaat voor thuisgebruik, diverse handheld apparaten en een mobiele CT-scanner.

Neurostimulators steeds breder ingezet

Ook neurostimulators worden in de praktijk dus steeds kleiner en efficiënter. Dat is goed nieuws voor zorgverleners en patiënten, want deze technologie wordt niet alleen steeds vaker ingezet bij chronische pijn, maar ook voor de behandeling van Parkinson, epilepsie en ernstige psychiatrische aandoeningen.

Volgens Verfaillie is het nieuwe type batterij dat gebruikt wordt bij de behandeling van pijn in de benen in Nederland nog zelden gebruikt. De nieuwe batterij is nu voor het eerst in de Benelux door Verfaillie gebruikt met een chirurgische plaatelektrode. Verfaillie gaf de voorkeur aan deze plaatelektrode, die via een neurochirurgische ingreep wordt ingebracht. Het verschil zit hem in het feit dat chirurgische elektrodes rechtstreeks op het ruggenmerg in het lichaam worden geplaatst, terwijl ze bij de traditionele methode via naalden worden ingebracht. Hoewel de traditionele methode minder ingrijpend is en daarom vaak wordt gekozen, kan bij complexere anatomie of eerdere ingrepen in dit gebied, zoals bij patiënten met veel littekenweefsel, de chirurgische elektrode een betere aanpak bieden.

Geen pijn meer in benen

De neurostimulator werd bovenin de bil van de patiënt geplaatst en dat blijkt tot nog toe goed te bevallen. Mevrouw had bij de vorige neurostimulator nog vaak pijn of vervelende prikkels, maar daar is bij het nieuwe apparaatje nu helemaal geen sprake meer van. Ook hoeft de patiënt niet langer rond te lopen met een apparaatje waarmee ze de stand van de neurostimulator kon aanpassen. De batterij is enkele dagen na de operatie ingesteld en ingeregeld door physician assistent Jojanneke van Rossum, waardoor de patiënt zelf niets hoeft aan te passen. Ze vertelt: “Het is echt ideaal. In een uurtje tijd heeft Jojanneke alles voor me geregeld; ik hoefde helemaal niets zelf te doen. En de pijn in mijn benen, die is helemaal weg!”

Multidisciplinair

In het ETZ gebeurt vernieuwende pijnbehandeling in samenwerking tussen de anesthesisten-pijnspecialisten en de neurochirurgen. Het ETZ werkt hierbij ook samen met andere ziekenhuizen, waaronder het Bravis ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis. Verfaillie benadrukt graag het belang van multidisciplinair overleg bij de selectie van patiënten voor een neurostimulator: “Alle beslissingen worden in teamverband genomen. In ons team werken we samen met de pijnspecialisten, physician assistants en neurochirurgen. Zo beslissen we samen over de beste keuze voor de patiënt.”