Fitter op operatietafel met nieuwe app    

De nieuwe app voor de zware buikoperatie wordt ontwikkeld door Thomas Timmers van Interactive Studios in samenwerking met Amphia. De app geeft allereerst informatie over de keuze tussen een open-buik-operatie en de operatie door een bloedvat. Verder heeft de app aandacht voor levensstijl en het verbeteren van de conditie vóór de operatie. Er worden onder meer oefeningen en diëten aanbevolen. Verder is er ook de nodige aandacht voor de mantelzorger. Het doel van de app is om patiënten voor de operatie in zo goed mogelijke conditie te brengen, zodat het herstel na de operatie vlotter kan verlopen. .

Buikoperatie aanslag op conditie

Onderzoek laat zien dat conditie, spierkracht en uithoudingsvermogen 20 tot 40 procent minder worden na een buikoperatie. Patiënten merken dit onder meer aan vermoeidheid, spierzwakte en concentratieproblemen. Fitter worden voor de operatie geeft patiënten die een zware operatie, in dit geval aan de grote lichaamsslagader aan de buik, een voorsprong. Met een goede conditie zijn mensen namelijk beter in staat om de operatie en eventuele aanvullende behandelingen te doorstaan. De kans op complicaties en bijwerkingen van de behandeling is kleiner, het herstel gaat vlotter en de ligduur kan worden verkort.

Fitbit

Er wordt dan ook op meer plekken onderzoek gedaan op welke manier de conditie van patiënten voor een operatie kan worden opgevijzeld. Een goed voorbeeld daarvan is er óók in het St. Antonius ziekenhuis, waar onderzoek wordt gedaan naar het inzetten van een Fitbit smartwatch. Daarmee wordt gekeken of patiënten die binnenkort een operatie moeten ondergaan, kunnen worden gestimuleerd meer te bewegen, zodat ze fitter op de operatietafel verschijnen. Het gaat hier echter om meerdere soorten patiënten, in tegenstelling tot de Amphia-app die expliciet bedoeld is voor mensen die een specifieke buikoperatie moeten ondergaan.

Promoveren op nieuwe app

Wat het effect is van de app wordt onderzocht door Bergin Gosha voor zijn promotie. Hij onderzoekt onder meer alle ervaringen van oudere patiënten met de nieuwe app op de afdeling vaatchirurgie van Amphia. Onderzocht wordt onder meer of er daadwerkelijk minder complicaties ontstaan door de inzet van de app en of de kwaliteit van leven verbetert. Het gebruik van de app wordt onderzocht in het kader van het project ‘passende zorg in de aorta-chirurgie’. De begeleiding is door prof. dr. Lijckle van der Laan samen met de hele onderzoeksgroep: onder andere de afdeling Geriatrie, Fysiotherapie, Diëtiek, Verpleegkundig specialisten en vaatchirurgen van Amphia. Medtronic ondersteunt dit project financieel maar blijft onafhankelijk.