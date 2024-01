Founda Health neemt Philips Interoperability Solutions over

De uitdagingen in de gezondheidszorg zijn veelzijdig. Verouderde IT-systemen en een gebrek aan standaardisatie en interoperabiliteit belemmeren nog steeds regelmatig innovaties. Founda Health wil deze problemen aanpakken met een platform, dat zowel nieuwe digitale oplossingen als bestaande IT-systemen probleemloos met elkaar laat communiceren. De technologie van Philips Interoperability Solutions, voorheen bekend als Forcare, sluit hier goed op aan en maakt het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners beter mogelijk.

Grootschalige data-infrastructuur

Erik Schilperoort, Managing Director van Founda Health licht toe waarom dit soort grootschalige data-infrastructuur nodig is: “Het vermogen om te veranderen en te innoveren is bepalend voor de toekomst van de gezondheidszorg. De implementatie van nieuwe samenwerkingsmodellen, databeschikbaarheid en het optimaal gebruik van data zijn essentieel voor een toekomstbestendig ecosysteem in de gezondheidszorg. Deze overname is dan ook een logische stap op weg naar een nieuwe data-infrastructuur voor de gezondheidszorg, die innovatie mogelijk maakt om de zorg voor patiënten boven alles te kunnen stellen.”

Snelgroeiend technologiebedrijf

Het bedrijf bestaat sinds 2019 en is een opvallend snel groeiend technologiebedrijf, dat een wereldwijde digitale infrastructuur voor databeschikbaarheid in de gezondheidszorg biedt. Deze onderneming maakt gebruik van geavanceerde technologie om digitale zorgapplicaties naadloos te verbinden met bestaande IT-systemen en om soepele gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk te maken. Hierbij worden verschillende uitdagingen rond meerdere datastandaarden en -formaten overwonnen.



De missie is het creëren van een internationaal platform voor databeschikbaarheid, dat snel en veilig digitale zorgapplicaties kan verbinden met bestaande, vaak verouderde, ICT-systemen. Daarnaast faciliteert het platform de uitwisseling van medische gegevens tussen verschillende zorgverleners. Deze functies zijn van groot belang in een tijd waarin gegevensuitwisseling een centraal thema is in de zorgsector. Het hoofdkantoor van Founda Health is gevestigd in Amsterdam en het heeft wereldwijd 75 medewerkers, met extra kantoren in San Francisco, VS, en Bangalore, India.

Overname Philips Interoperability Solutions

De overname van Philips Interoperability Solutions is strategisch van aard, want beide bedrijven vullen elkaar goed aan. Founda Health concentreert zich vooral op het bouwen van een infrastructuur voor databeschikbaarheid en integratie van applicaties, terwijl Philips Interoperability Solutions zich met name richt op de uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen. Door beide samen te voegen kan een ‘totaaloplossing’ ontstaan voor databeschikbaarheid in de gezondheidszorg. Het gecombineerde platform zorgt er volgens betrokkenen voor dat data binnen de hele zorgketen op een veilige en bruikbare manier beschikbaar is.

Philips, aan de andere kant, heeft de laatste jaren zijn focus verlegd en verschillende zakelijke software-activiteiten afgestoten. De verkoop van het voormalige Forcare, nu Philips Interoperability Solutions, volgt op eerdere desinvesteringen. Zo werden bijvoorbeeld kort geleden nog delen van VitalHealth verkocht. Deze strategische keuzes duiden op een herpositionering van Philips in de markt.