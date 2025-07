Frankrijk en Nederland verbreden samenwerking in medisch onderzoek

Frankrijk en Nederland verbreden hun samenwerking op het gebied van medisch onderzoek. In dit kader werden begin juli drie samenwerkingsovereenkomsten getekend. Een hiervan betreft intensivering van de al bestaande samenwerking tussen het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en het Franse onderzoeksinstituut Inserm. Het LUMC stelt dat de samenwerking valt binnen het thema ‘Samen met onze regio, binnen en buiten Nederland’.

Naast het International Joint Lab werden op de Franse residentie in Den Haag op 2 juli nog twee samenwerkingsovereenkomsten getekend. Daaronder een Memorandum of Understanding tussen Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB) en Inserm. Beide organisaties benadrukken in deze MoU de intentie om verdere internationale samenwerking op het gebied van regeneratieve geneeskunde vorm te geven. Het LUMC maakt ook deel uit van RegMed XB.

Ontwikkeling beeldvormende technologie

Een nog op te richten gezamenlijk lab van het LUMC en Inserm moet onder meer de verdere ontwikkeling van beeldvormende technologie faciliteren. Met dergelijke technologie kunnen kleine bloedvaten in het lichaam nauwkeurig in kaart gebracht kunnen worden. Het International Joint Lab betreft een samenwerking tussen de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC - onder leiding van Franck Lebrin en Ton Rabelink - en de afdeling Physics for Medicine van Inserm (geleid door Mickaël Tanter en Mathieu Pernot).



Lebrin stelt dat Inserm de afgelopen jaren baanbrekende ultrasound-technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om de doorbloeding en werking van volledige organen in beeld te brengen tot op microscopisch niveau. “Dankzij de samenwerkingsovereenkomst kunnen we deze technologie ook in het LUMC toepassen om nieuwe methoden te ontwikkelen in modellen van microvasculaire ziekten en deze uiteindelijk toe te passen in klinische studies."



De technologie maakt vroegtijdige opsporing mogelijk van potentiële afwijkingen aan de kleine vaten bij verschillende ziektes, evenals onderzoek van het effect van nieuwe behandelingen te onderzoeken. Het International Joint Lab zal de technologie verder ontwikkelen voor toepassingen in de regeneratieve geneeskunde, volgens Lebrin één van de speerpunten en expertises van het LUMC. Lebrin is ook lid van het Inserm Abroad Network. Hier maken negen toponderzoekers mondiaal deel van uit.

Belang van samenwerking

Decaan Marlies Reinders tekende voor de samenwerking namens de raad van bestuur van het LUMC en voorzitter Didier Samuel namens Inserm. Reinders stelt dat samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau van groot belang is voor het succes van het LUMC. “Alleen door gezamenlijk op te trekken met onze partners kunnen we de gezondheidszorg vernieuwen."



Frankrijk en Nederland bevestigen met de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten volgens het LUMC hun gezamenlijke ambitie om innovatieve, duurzame oplossingen te ontwikkelen voor patiënten en zo bij te dragen aan de Europese strategische autonomie op het gebied van gezondheid.

Gerichte samenwerkingsverbanden

Het thema ‘Samen met onze regio, binnen en buiten Nederland’ omvat diverse samenwerkingsverbanden van het LUMC met partners in de regio, en binnen en buiten Nederland. Dit omvat samenwerking tussen medewerkers in zorg, preventie en in het sociaal domein. Het versterken van de (inter)nationale samenwerking binnen de kerntaken onderzoek en onderwijs is daarnaast een van de belangrijkste doelen van het LUMC. Daarvoor is het volgens het LUMC cruciaal dat om over de grenzen van het eigen vakgebied en de muren van ons universitair medisch centrum heen te kijken.



De ambitie voor 2028 is om te worden ervaren als een gastvrije en betrouwbare samenwerkingspartner; een rol te hebben als innovatiemotor van de regio; expertise te delen met andere centra. Om dit te realiseren, kiest het LUMC voor gerichte samenwerkingen, waarbij vanuit de inhoud samengewerkt wordt.



'We richten ons naar buiten, stappen over grenzen van het eigen vakgebied heen en bieden ruimte aan onze partners', aldus het umc. 'Om onze ambities op het gebied van samenwerking te realiseren, stellen we ons altijd open, gastvrij en betrouwbaar op. We dragen uit dat we de verbinding willen versterken. Goede samenwerking staat of valt met persoonlijke contacten en het nakomen van gemaakte afspraken. Onze medewerkers zijn het visitekaartje naar buiten richting onze partners. En naar binnen zijn dezelfde medewerkers ambassadeurs voor het realiseren van samenwerking met een naar buiten gerichte blik.’



Een voorbeeld van samenwerking in de regio is van het Borstkankercentrum met het Alrijne Ziekenhuis. 'Hiermee richten we het gezamenlijke verzorgingsgebied van het LUMC en Alrijne Ziekenhuis voor de Borstkankerzorg optimaal en effectief in. Door samen te werken bieden we een groeiend aantal patiënten toegang tot zorg met een nog hoger serviceniveau. En door kennis en expertise te bundelen, kunnen de ziekenhuizen zich naast de zorg nog meer richten op wetenschappelijk onderzoek, opleiding en innovatie.'