Funxlab maakt selectie uit 85 aanmeldingen

Het Funxlab heeft als doel om de zorg te vernieuwen met en vóór zorgverleners. “Het was geen eenvoudige opgave om dit grote aantal innovaties terug te brengen naar een shortlist”, aldus Jos Knaapen, programmamanager mProve Funxlab. Samen met Marcel Wilschut, innovator Albert Schweitzer ziekenhuis, heeft hij het aantal aanmeldingen geselecteerd en teruggebracht tot een top 10.

Vereisten Funxlab

Bij het selecteren van de projecten is in de eerste plaats gekeken of de projecten binnen de scope van het Funxlab vielen. Ook werd gekeken of de (mogelijke) impact van de innovatie meetbaar en significant is gemaakt. Er werd gekeken of er complexe koppelingen met computersystemen nodig waren en of de implementatie van de innovatie haalbaar en schaalbaar leek.

“In deze fase van het Funxlab zijn we op zoek naar innovaties die impact hebben op een grote groep zorgverleners. Rond zorginnovatie hangt best wel een hype en het bleek dat veel bedrijven het heel lastig vinden om het effect van hun innovatie meetbaar te maken. Effectmeting staat op veel plekken nog in de kinderschoenen”, zegt Marcel Wilschut.

Zorgverleners centraal

Veel aanmeldingen vielen buiten de scope van het Funxlab. De scope is expliciet gericht op innovaties waarbij de zorgverleners centraal staan. Denk hierbij aan projecten die leiden tot minder administratieve lasten, innovaties die ondersteunende taken overnemen en projecten die patiënten de regie over hun zorg in het ziekenhuis teruggeven.

Deze maand wordt de geselecteerde top 10 teruggebracht tot een top 3 van bedrijven die gaan pitchen voor de beslissers van de zeven mProve ziekenhuizen. De ziekenhuizen zijn nu aan zet om te bepalen wat zij ervan vinden.

Focus op technologische innovaties

Eind juni 2023 is het Funxlab officieel gelanceerd door het ziekenhuisnetwerk mProve. Het lab is gefocust op technologische innovaties die het werken in ziekenhuizen niet alleen makkelijker maar ook leuker maken. Een belangrijk doel van het Funxlab is het verminderen van de druk op zorgprofessionals. De zeven mProve ziekenhuizen wisselen binnen het lab ervaringen uit met innovaties die zorgverleners verder helpen.

Alles wat in de praktijk goed werkt, wordt via Funxlab verder uitgerold en opgeschaald in de deelnemende ziekenhuizen. Ook is er actieve scouting in de markt om technologie die op het punt van doorbreken staat, snel te kunnen adopteren en samen in te kopen.