Fusie DICA-IKNL moet leiden tot betere datakwaliteit en goede zorg

DICA en IKNL zijn voornemens om met ingang van 1 januari 2026 te gaan fuseren. Er wordt vanaf die datum verder gewerkt aan een gezamenlijke organisatie. Dat moet vervolgens ook leiden tot een juridische fusie in 2027. Het afgelopen jaar hebben DICA en IKNL uitgebreid onderzocht welke samenwerkingsvorm het beste past. DICA en IKNL leveren naar eigen zeggen allebei waardevolle bijdragen aan de actuele zorguitdagingen in Nederland.

DICA richt zich op de kort-cyclische evaluatie van de kwaliteit binnen de medisch-specialistische zorg. IKNL focust op trends en ontwikkelingen in de oncologische zorg, van preventie tot palliatieve zorg.



“Met deze fusie zetten we de volgende stap in het bundelen van onze krachten. Zo kunnen we patiënten, zorgverleners en partijen in de zorg nog beter ondersteunen. Samen bereiken we meer dan ieder van ons afzonderlijk zou kunnen”, zegt voorzitter raad van bestuur van DICA, Bente Jorritsma. De voorzitter raad van bestuur IKNL, Thijs Merkx, is het daarmee eens en voegt toe een belangrijke rol van betekenis te kunnen spelen in de uitdagingen waar de zorg voor staat.

Eén loket voor data-aanvragen

Door een fusie kunnen ze de dienstverlening van beide organisaties continueren, de krachten bundelen en de expertise en middelen effectiever inzetten. Zo worden regio’s in Nederland beter ondersteund met waardevolle inzichten, zoals via spiegelsessies en regiorapportages. Daarnaast streven ze naar één centraal loket voor data-aanvragen en werken ze aan de harmonisatie en de standaardisatie van datasets uit de kwaliteitsregistraties en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).



Voor de data-infrastructuur en de wettelijke regelgeving liggen er met de fusie nog wat uitdagingen. Een gezamenlijke datastrategie is daarvan de rode draad. Door het verbeteren van datakwaliteit kan de organisatie zich de komende jaren beter positioneren in de context van de aanstaande implementatie van de European Health Data Space (EHDS) in Nederland en ten opzichte van andere nationale data-infrastructuur initiatieven.

Toekomstbestendige datastructuur

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) werkt ook samen met onder meer Health-RI (een organisatie gericht op veilige en effectieve gegevensdeling) aan een toekomstbestendige datastructuur binnen de oncologische zorg in Nederland. De Europese regulering EHDS (European Health Data Space) moet hiervoor als basis dienen. De EHDS biedt volgens IKNL kansen om gezondheidsdata in Europa beter beschikbaar en bruikbaar te maken. Met deze verordening verplicht de EU elke lidstaat om een Health Data Access Body (HDAB) in te richten, die databeschikbaarheid faciliteert voor onderzoek, innovatie en beleid.