Fusie MCL en Tjongerschans uitgesteld

De oorspronkelijke datum voor de fusie van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en ziekenhuis Tjongerschans was bepaald op 1 januari 2024. De ziekenhuizen hebben de afgelopen periode geconstateerd dat de tijdlijnen voor de fusie te ambitieus waren. Daarnaast hebben beide ziekenhuizen, net zoals een groot deel van de zorg, te maken met enkele grote uitdagingen. Daarom is nu besloten om een nieuwe streefdatum voor de fusie vast te stellen. Zoals de plannen er nu voor staan wordt toegewerkt naar 1 januari 2025.

Grote uitdagingen voor de zorg

Tjongerschans benoemt enkele van de uitdagingen waar beide ziekenhuizen mee kampen en waardoor een fusie met het MCL begin 2024 niet haalbaar is. De stijgende zorgvraag, deels door de vergrijzing van Nederland, is een van die redenen. Daarnaast noemt men ook het almaar groeiend aantal behandelmogelijkheden door technologische ontwikkelingen en, vaak, dure medicijnen.

De derde reden voor het uitstel van de fusie is ook geen onbekende in de zorg. Het groeiende personeelstekort is ook in de twee Friese ziekenhuizen duidelijk merkbaar. Het tekort aan medewerkers zet niet alleen de zorg onder druk, maar leidt er ook toe dat er niet voldoende capaciteit beschikbaar is om de ambitieuze tijdlijn van de voorgenomen fusie binnen de oorspronkelijk termijn te voltooien.

Fusie is een logische stap

De fusie zelf gaat uiteraard wel door en het is ietwat wrang dat juist die fusie een deel van de extra druk op de zorg in de regio kan verlichten. Door te fuseren kunnen beide ziekenhuizen immers de beschikbare capaciteit om zorg te leveren beter benutten en gezamenlijk investeren in nieuwe technologie.

Een fusie draagt dus bij aan zowel het verlichten van het personeelstekort als het verlagen van de kosten. Bovendien zijn beide organisaties al onderdeel van hetzelfde concern, Zorgpartners Friesland, wat een fusie een logische stap maakt.

De uitdagingen in de gezondheidszorg nopen meer zorginstellingen tot nauwere samenwerkingen of een fusie. Een goed voorbeeld van kostenbesparende samenwerking is de Koplopergroep. Dit is een samenwerkingsverband van vier algemene ziekenhuizen en inkoopcoöperatie Intrakoop op het gebied van inkoop.

Langetermijnvisie

Aan het begin van de zomer presenteerden de bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen MCL, Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe, samen met de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en coöperatie VGZ hun voorkeursscenario waarbij in de regio geen vier maar nog slechts drie ziekenhuizen overblijven. In deze langetermijnvisie telt de regio dan een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans dan in opgaan.

Op dit moment wordt de haalbaarheid van dit voorkeursscenario onderzocht. De realisatie ervan, mits het dus haalbaar is, kost de nodige tijd. Gesproken wordt over 2030, en verder. Vanwege de grote uitdagingen waar de ziekenhuiszorg nu al mee kampt, hebben MCL en Tjongerschans besloten daar niet op te wachten en nu al te fuseren. Zelfs nu die fusie noodgedwongen een jaar later plaats zal vinden, is dat nog altijd vele jaren eerder dan de oplossing die in de langetermijnvisie genoemd wordt.