Fusie Omring met het oog op IZA visie Eerstelijnszorg 3.0

Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een multidisciplinair centrum dat diensten aanbiedt, in de wijk Hoorn-Kersenboogerd, zoals huisartsenzorg, basis GGZ, fysiotherapie en een apotheek. Omring biedt een breed scala aan zorgdiensten, waaronder acute zorg, wijkverpleging, revalidatie & herstel en zorg in woonlocaties in de regio Noord-Holland Noord. Met deze fusie willen beide zorginstellingen inhoud gaan geven aan de geïntegreerde eerstelijnszorg.

Geïntegreerde eerstelijnszorg

“Door nauwer samen te werken, kunnen we innovaties in de zorg bevorderen, de zorgverlening juist en passend maken om zelfredzaamheid thuis en in de buurt te vergroten”, zegt de voorzitter van de raad van bestuur van Omring, Jolanda Buwalda. “Beide organisaties zullen elkaar versterken op het gebied van kennis en expertise”, vult de bestuurder van het Gezondheidscentrum, Marja van Lier aan.

Om de zorgverlening passend te maken en de zelfredzaamheid komen inmiddels door het hele land initiatieven van de grond. En ook verzekeraars zijn zich ervan bewust dat ze een taak hebben in de transitie van de huisartsenzorg. Dat bleek in november vorig jaar nog toen VGZ contracten sloot met zestien regionale huisartsenorganisaties in haar kernregio’s. Digitalisering speelt een belangrijke rol in deze transitie.

Spilfunctie digitalisering

De contracten die VGZ nu met zestien regionale huisartsenorganisaties voor 2024 heeft gesloten, stellen hen in staat om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren, uit te voeren en initiatieven vorm te geven binnen de eerstelijnszorg. Het uiteindelijke doel is uiteraard het verbeteren van zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

Een goed voorbeeld van het stimuleren van digitale oplossingen, is de samenwerking met eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg met betrekking tot het digitale concept Gezond.nl. Patiënten kunnen daar hun zorgvraag melden via een app en krijgen dan direct antwoord van een van de huisartsen van Gezond.nl. Deze werkwijze maakt telefonisch contact overbodig. Wanneer nodig, plant de huisarts van Gezond.nl een fysiek consult in bij de lokale huisartsenpraktijk in de buurt van de patiënt. Bij deze lokale huisartsenpraktijk staat de patiënt ook ingeschreven.