Future Health Index 2025: samenwerking sleutel tot succes AI

Uit het Nederlandse Future Health Index 2025-rapport van Philips blijkt dat alleen met gerichte samenwerking tussen zorgverleners, zorgverzekeraars, banken, beleidsmakers en technologiebedrijven AI ten volste kan worden ingezet. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de ondervraagde zorgverleners minder tijd besteed aan patiënten en meer tijd aan administratie dan vijf jaar geleden. Ook verwacht 41 procent van de zorgverleners groeiende wachttijden door een trage adoptie van kunstmatige intelligentie (AI).

Van de ondervraagden is 91 procent wel degelijk optimistisch over de mogelijkheid dat AI de resultaten voor de patiënten gaat verbeteren. Dit moet gaan blijken uit toenemende capaciteit, kortere procedures en meer tijd voor de patiënt in plaats van bijvoorbeeld het doen van administratie.

Rol van technologie in de zorg

In de Nederlandse editie van de Future Health Index van Philips wordt jaarlijks gekeken naar de rol van technologie in de zorg. Dit jaar blijkt dat vooral het hebben van vertrouwen in AI allesbepalend is om dit goed te integreren in de zorg. En dat vraagt om gerichte samenwerking tussen alle stakeholders. “Iedereen voelt het: de zorg staat onder druk. Uit ons onderzoek blijkt dat zorgprofessionals de enorme kansen zien die AI biedt – om hen kostbare tijd terug te geven en om betere zorg aan meer mensen te verlenen”, zegt Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux.

Hij geeft aan dat vertrouwen in AI nog geen vast gegeven is. En om dat vertrouwen wel te kunnen geven, is het volgens Kempeneers nodig om te bouwen aan technologie die doet wat het belooft – transparant, veilig en gedragen door de praktijk. “Kabinet of geen kabinet, de zorg kan niet wachten”, aldus Kempeneers.

Eerder gaf tijdens Fe+Male Tech Heroes de Responsible AI Clinical Lead bij Philips, Vanda Vitorino de Almeida aan dat verantwoord gebruik van AI in de gezondheidszorg een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Uit het onderzoek blijkt dat de zorgprofessionals meer tijd kwijt zijn aan administratie dan vijf jaar geleden en daardoor minder tijd hebben voor directe patiëntenzorg. Volgens Philips benadrukt dat de inzet van AI het verschil kan gaan maken. Maar van de ondervraagden bestaat bezorgdheid dat de trage adoptie van AI juist nog meer tot groeiende wachttijden gaat leiden.

Patiënten positief gestemd

Als het aan de patiënten ligt dan is er een groep van 78 procent van de ondervraagden die de inzet van technologie zoals AI wel ziet zitten. Zij geven aan dat het prima is zolang het de zorg verbetert voor mensen zoals zij en het makkelijker voor hen maakt om een dokter te zien. Zorgverleners noemen daarentegen bij het gebruik van AI belemmeringen. In de eerste plaats zijn dit zorgen over data-bias (75 procent) en aansprakelijkheid voor fouten veroorzaakt door AI (78 procent). Zolang het vertrouwen ontbreekt – bij zowel patiënt als professional – blijft het volle potentieel van AI volgens Philips onbenut.

Door de meeste zorgverleners wordt wel gewerkt aan nieuwe, digitale zorgtechologie. Van de ondervraagde Nederlandse zorgverleners geeft 93 procent aan betrokken te zijn bij projecten op het gebied van digitale zorgtechnologie. Dit is aanzienlijk meer dan het wereldwijd gemiddelde, zo blijkt uit onderzoek door Philips. Van de ondervraagden geeft 43 procent aan dat de ingezette technologie ook daadwerkelijk aansluit op hun behoeften.

Voorwaarden voor vertrouwen

Op de vraag hoe het vertrouwen kan groeien is meer nodig dan alleen technologie. De Future Health Index 2025 benoemt vijf voorwaarden voor het succesvol en verantwoord gebruik van AI in de zorg:

Zet de mens centraal – AI moet aansluiten op werkprocessen en patiëntbehoeften.

Versterk samenwerking tussen mens en technologie – AI moet zorgprofessionals ondersteunen, niet vervangen. Transparante communicatie over de rol van AI is cruciaal voor patiëntvertrouwen.

Toon effectiviteit en eerlijkheid aan – met representatieve datasets en wetenschappelijke onderbouwing.

Stel duidelijke kaders – wet- en regelgeving moeten patiëntveiligheid borgen én innovatie ondersteunen.

Bouw sterke cross-sectorale samenwerkingsverbanden – Op elkaar afgestemde doelen en beloningsstructuren zijn essentieel om de focus te kunnen leggen op wat het belangrijkst is: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van patiënten.

Tien jaar Future Health Index

De Nederlandse editie van de Future Health Index 2025 is gebaseerd op twee online peilingen, onder 102 zorgverleners en 977 patiënten in Nederland, uitgevoerd door Accenture Song in opdracht van Philips, in de periode december 2024-maart 2025. De resultaten geven een indicatief beeld van de trends, attitudes en verwachtingen in de Nederlandse zorg.

De Future Health Index wordt sinds 2016 jaarlijks door Philips gepresenteerd. Het rapport brengt de prioriteiten, verwachtingen en zorgen van zorgverleners en patiënten in kaart, in uiteenlopende zorgsystemen wereldwijd. De editie van 2025 richt zich op de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) als hulpmiddel om zorgverleners te ondersteunen en de toegankelijkheid van zorg te verbeteren.