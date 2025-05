Fysiek en mentaal voorbereiden op bevalling met VR-bril en app

In het Geboortecentrum van VieCuri wordt sinds kort de BirthCoach Virtual Reality-bril ingezet. Via rustgevende beelden, begeleide ademhalingsoefeningen en meditaties ervaren de vrouwen tijdens de bevalling meer rust zonder dat er medicatie aan te pas komt. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode wordt inmiddels in meerdere ziekenhuizen met succes ingezet. Uit een gebruikersonderzoek blijkt dat 96 procent van de vrouwen die BirthCoach VR hebben gebruikt, dat bij een eventueel volgende bevalling weer zouden doen.

“Wat ik mooi vind aan deze VR-bril, is dat vrouwen tijdens de bevalling echt even in hun eigen bubbel kunnen kruipen. Je ziet dat het ze helpt om rustiger te blijven, minder angstig te zijn en meer grip te houden op wat er gebeurt”, vertelt Inge Vervoort, Obstetrieverpleegkundige in opleiding.

Virtuele ontspanning en voorbereiding

Met behulp van een VR-bril en bijbehorende app worden ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken aangeboden die helpen bij het behouden van focus en rust. De virtuele omgeving stimuleert vrouwen om zich te concentreren op hun ademhaling in plaats van op de pijn van de weeën, waardoor zij meer controle ervaren over hun bevalling. De app van BirthCoach VR biedt gedurende de hele zwangerschap toegang tot begeleide meditaties, ademhalingsoefeningen en informatieve podcasts. Door regelmatig te mediteren verandert de hersenactiviteit, wat helpt om beter met stress en pijn om te gaan tijdens de bevalling.

Een belangrijk voordeel van BirthCoach VR is dat het pijnverlichting biedt zonder dat er medicatie nodig is. Daarmee wordt het risico op bijwerkingen van pijnstillers vermeden. De VR-bril vermindert niet alleen pijn, maar ook angst en stress. Hoewel BirthCoach VR veel voordelen biedt, is het gebruik ervan niet voor iedereen geschikt. Vrouwen met bepaalde medische aandoeningen zoals epilepsie, ernstige zwangerschapsvergiftiging of claustrofobie wordt afgeraden de VR-bril te gebruiken. Ook bij audiovisuele stoornissen of onder invloed van alcohol en drugs is het gebruik af te raden.

Gebruiksgemak via de app

Naast de VR-bril biedt de BirthCoach-app ook zonder extra hardware waardevolle ondersteuning. Via een smartphone krijgen gebruikers toegang tot een uitgebreid aanbod van oefeningen, meditaties en informatieve content die hen gedurende de volledige zwangerschap begeleidt. Zo biedt BirthCoach een laagdrempelige manier om vrouwen fysiek en mentaal voor te bereiden op de bevalling. Er zijn meer zorginstellingen waar de VR-bril kan worden ingezet bij bevallingen. Zo kunnen vrouwen in het Geboortecentrum Sophia sinds vorig jaar augustus de VR-bril gebruiken.