Geboortezorgdata nu regio-overstijgend beschikbaar

Tijdens de derde landelijke Klik & Connect-bijeenkomst van VIPP Babyconnect op 18 juni is een belangrijke stap gezet richting landelijke databeschikbaarheid in de geboortezorg. Zorgverleners, waaronder verloskundigen en kraamverzorgenden, kunnen voortaan medische gegevens veilig en digitaal raadplegen, ook als deze afkomstig zijn uit andere regio’s. Deze doorbraak betekent dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment en op de juiste plek, wat bijdraagt aan snellere en betere zorgverlening voor moeder en kind.

De bijeenkomst markeert een belangrijke mijlpaal in de digitalisering van de geboortezorg, waarin samenwerking en standaardisatie de sleutel vormen. Met het realiseren van landelijke databeschikbaarheid wordt verder gebouwd aan een toekomstbestendig zorgsysteem waarin netwerkzorg effectief ondersteund wordt door digitale infrastructuur.

Van standaard naar bruikbare praktijk

De realisatie van deze gegevensbeschikbaarheid is het resultaat van nauwe samenwerking tussen zorgaanbieders, leveranciers en partijen als Nictiz en MedMij. Nictiz ontwikkelde de informatiestandaard Geboortezorg, inclusief praktische testscripts waarmee ICT-leveranciers de standaarden kunnen implementeren in hun systemen. Dit proces vergde tijd en doorzettingsvermogen, maar heeft geleid tot een landelijk gedragen Eenheid van Taal in de geboortezorg. Dankzij deze gezamenlijke inspanning kunnen digitale gegevens nu betrouwbaar en consistent worden uitgewisseld tussen systemen en zorgverleners.

VIPP Babyconnect speelde hierin een verbindende rol door zorgverleners en cliënten actief te betrekken. Hun ervaringen en behoeften vormden het uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling, wat zorgt voor praktische toepasbaarheid en draagvlak in het veld. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de Nationale Visie en Strategie voor gezondheidsinformatiestelsel, inclusief het gebruik van FHIR-standaarden en SNOMED-terminologie.

Zwangerschapskaart 2.0: meer inzicht voor cliënten

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de introductie van de Zwangerschapskaart 2.0 via MedMij. Deze digitale kaart biedt cliënten een overzichtelijk en gestructureerd inzicht in hun zwangerschapstraject, inclusief controles, echo’s en medische bijzonderheden. Het initiatief sluit aan op de bredere beweging richting transparante, persoonsgerichte geboortezorg. De komende periode ligt de focus op de doorontwikkeling naar een volledig gestructureerde, integrale zwangerschapskaart. Zo wordt informatie steeds vollediger en actueler beschikbaar voor zowel cliënten als zorgverleners.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat landelijke standaardisatie werkt, mits technische en inhoudelijke samenwerking hand in hand gaan met input uit de praktijk. Door eindgebruikers centraal te stellen en gegevensuitwisseling werkbaar te maken, komt gepersonaliseerde digitale geboortezorg steeds dichterbij.

Regionale gegevensuitwisseling

Tijdens de tweede Klik & Connect-bijeenkomst op 8 mei jl. werd duidelijk dat veilige, digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg binnen regio’s steeds verder is gevorderd. In realtime komen gegevens uit systemen als Onatal, Orfeus en Astraia samen in één viewer. Die is inmiddels meer dan 3.000 keer gebruikt en bespraart zorgverleners tijd en handelingen.

Lokale pilots, onder andere in Rijnmond en Noord-Nederland, worden stapsgewijs opgeschaald richting landelijke dekking. Dankzij financiële steun van het ministerie van VWS kon VIPP Babyconnect deze groei faciliteren. Er is nog werk aan de winkel, bijvoorbeeld rond de weergave van partusverslagen, maar met de overdracht van het programma aan het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) per vandaag (1 juli 2025, red.), wordt een solide fundament gelegd voor blijvende, veilige gegevensdeling.