Geen zomerdip voor digitale huisartsenzorg

In de zomerperiode, waar veel praktijken door vakanties en beperkte personeelsbezetting minder beschikbaar zijn, blijft digitale huisartsenzorg goed toegankelijk. Patiënten verspreid over Nederland maken in dat geval gebruik van het platform Gezond.nl. Het houdt zorg toegankelijk houdt vanuit huis, onderweg én in het buitenland. De zorgvraag blijft tijdens de zomer stabiel blijkt uit de platformdata en dat onderstreept volgens hen de kracht van hybride huisartsenzorg: betrouwbaar en onafhankelijk van plaats of seizoen.

“Wij laten zien dat kwalitatieve huisartsenzorg verder reikt dan de praktijklocatie en daarbij altijd dicht bij de patiënt blijft,” zegt huisarts en medisch directeur van Gezond.nl, Leontien Molenaar. “Onze huisartsen werken digitaal met dezelfde deskundigheid en toewijding als op locatie. Deze hybride werkwijze combineert professionaliteit en flexibiliteit en het maakt praktijk- en regio-overstijgende ondersteuning mogelijk. Zo versterken we de huisartsenzorg waar dat het hardst nodig is, zonder concessies te doen aan kwaliteit of vertrouwen”, vervolgt ze.

Hybride werken is professioneel én flexibel

In de zomerperiode zien ze een toename van vragen over herhaalmedicatie, huidproblemen, reisvaccinaties en allergieën, die zich volgens Molenaar uitstekend lenen voor veilige en efficiënte digitale afhandeling. Deze zorgvragen komen bovenop de reguliere en vaak ook complexere zorgvragen die via het platform worden behandeld. Op deze manier kunnen ze in ruim zeventig procent van de gevallen een fysiek consult voorkomen zonder daarbij concessies te doen aan de kwaliteit van zorg.

Een van de huisartsen die deze werkwijze in praktijk brengt is Leontine van Campen. Zij woont deels in Frankrijk. Door als huisarts voor Gezond.nl te werken kan zij ook op afstand patiënten helpen. Via de chat beantwoordt zij zorgvragen van patiënten, waarbij zij altijd toegang heeft tot het medisch dossier. Dat maakt dat de zorg net zo kundig en betrouwbaar is als vanuit de zorg vanuit de spreekkamer.

Werkwijze

Via Gezond.nl stellen patiënten digitaal hun zorgvraag aan een huisarts die toegang heeft tot hun dossier. Ze kunnen ook administratieve zaken regelen met de doktersassistent, herhaalmedicatie aanvragen en hun dossier 24 uur per dag inzien. Gezond.nl is onderdeel van de Arts en Zorg Groep. Het online zorgplatform is niet alleen beschikbaar voor de eigen praktijken, maar ook voor andere huisartsenpraktijken die willen aansluiten bij een toekomstbestendig en betrouwbaar middel voor hybride huisartsenzorg.

Ook deze praktijken kunnen dan patiënten efficiënt en flexibel digitaal bedienen, waardoor de fysieke druk op de praktijk. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid voor de patienten van de betreffende praktijken.

IZA

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat in 2026 de helft van alle consulten hybride verloopt. Molenaast ziet digitale huisartsenzorg niet als een tijdelijke oplossingen maar als een volwaardig onderdeel van de huisartsenzorg van nu en in de toekomst. “Iedereen profiteert wanneer digitale mogelijkheden optimaal worden benut en fysieke zorg plaatsvindt waar dat echt nodig is”, aldus Molenaar.

Om de druk op de huisartsenzorg te verlichten zijn deze zomer ook twee regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) en de digitale huisartsen van Arene, een hybride regiopraktijk gestart. Onder de naam Zeker van Zorg en met steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ, wordt daarmee zorg op afstand én dichtbij voor duizenden patiënten in de regio toegankelijk gemaakt.