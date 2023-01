Gegevensuitwisseling geboortezorg naar hoger plan

Cliënten in de geboortezorg kunnen met deze gegevensdienst hun integrale zwangerschapskaart opvragen. Met een voorlopige versie heeft MedMij, speciaal ten behoeve van de pilot, deze nieuwe gegevensdienst opgenomen in haar catalogus. Daarmee mag de lancering van deze pilot-versie als een primeur worden gezien.

Hiermee is het namelijk mogelijk dat HINQ en de bij de pilot betrokken leverancier, in staat zijn om daarmee te gaan ontwikkelen en testen om daarmee ook de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten verder op de kaart te zetten. In de eerste helft van 2022 startten de regionale partnerschappen, met ondersteuning van het landelijk programmabureau, hiervoor ook een aantal VIPP-projecten op.

Geboortezorg van Nictiz

Nictiz ontwikkelde om het hergebruik van data te bevorderen de informatiestandaard Geboortezorg, ook wel de PWD genoemd. Deze wordt toegepast voor de digitale gegevensuitwisseling met iemand die zwanger is, als onderdeel van de Integrale Zwangerschapskaart via een PGO.

Daarmee wordt duidelijk dat het belang in de markt van innovatieve programma’s, die de digitale informatievoorziening verbeteren en versnellen, aan het groeien is. Binnen dit programma zijn de kaders en spelregels vanuit het MedMij-afsprakenstelsel leidend. Samen met VZVZ draagt Nictiz zorg voor een goede borging van deze regels en kaders. Om het gezamenlijke einddoel – tijdige, juiste en volledige informatievoorziening in het primaire proces van het Geboortezorgnetwerk – te bereiken, wordt met deze voorlopige versie een belangrijke stap gezet.

Gegevens ontsluiten naar PGO’s

Het ontsluiten van geboortezorggegevens naar PGO’s is een van de doelstellingen van VIPP Babyconnect. Zo’n PGO is een website of app waarin cliënten informatie over hun eigen gezondheid kunnen bijhouden. Zo ook de zwangere vrouw of kraamvrouw. Het regionaal partnerschap Noord-Nederland is samen met het landelijk programmabureau, MedMij en Nictiz bezig met een eerste implementatie met de PGO-leveranciers Drimpy, Ivido, Quli en Zodos.

Een gegevensdienst is noodzakelijk voor uitwisseling met een PGO. Daarin is een verzameling van afspraken vastgelegd met betrekking tot het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en cliënten. Deze afspraken zorgen ervoor dat informatie over de zorg van de cliënt op de juiste manier wordt uitgewisseld. Gegevensdiensten worden beheerd door MedMij. Zij zijn het die bepalen welke gegevensdiensten over het MedMij-netwerk ontsloten mogen worden.