Gelderse Vallei zet in op hybride zorg dankzij subsidie IZA

Dankzij de instemming van zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis kan ziekenhuis Gelderse Vallei versneld aan de slag met hybride zorg. Dat wil zeggen: patiënten krijgen zorg thuis en digitaal als dat kan en in het ziekenhuis als dat nodig is. Zo houdt het ziekenhuis de zorg toegankelijk, betaalbaar én kan het de stijgende zorgvraag aan. Het ziekenhuis ontvangt voor dit transformatieplan 14 miljoen euro uit het Integraal Zorgakkoord.

Ziekenhuis Gelderse Vallei speelt door in te zetten op een hybride zorgaanpak in op de toenemende druk op de zorg. Door een combinatie van digitale en fysieke zorg wil het ziekenhuis zorg toegankelijk en betaalbaar houden nu het aantal zorgverleners niet meegroeit met de vergrijzende bevolking. Zo blijft zorg dichtbij voor de inwoners van de regio.

In de komende 2,5 jaar wordt deze nieuwe aanpak structureel ingevoerd. Het ziekenhuis investeert in digitale oplossingen, betere samenwerking en begeleiding voor patiënten en zorgverleners bij deze verandering. Voorbeelden zijn zorg op afstand via thuismetingen en het gebruik van eZorgpaden voor betere voorbereiding en informatie-uitwisseling.

Digiwijs

De overstap vraagt veel van zowel patiënten als zorgverleners. Dat vraagt om tijd, uitleg en ondersteuning. Want zorg op afstand of digitaal contact voelt voor veel mensen anders dan een gesprek in de spreekkamer. Een belangrijk onderdeel van het plan is daarom het begeleiden van deze verandering. Met initiatieven als het ontwikkel- en veranderprogramma Digiwijs ondersteunt Ziekenhuis Gelderse Vallei patiënten én medewerkers bij deze omslag.

Voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Marjolein de Jong zegt over de verandering: “We gaan echt anders werken. Dat is spannend en zal soms even wennen zijn – voor iedereen. Maar als we dit goed doen, levert het betere zorg op die past bij deze tijd. We nemen patiënten en collega’s stap voor stap mee in deze verandering, met veel aandacht voor leren, proberen en groeien.” De hybride aanpak wordt ontwikkeld in samenwerking met regionale zorgpartners en zorgverzekeraars.

IZA-transformatie AVL

Ook het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) gaat investeren in technologische en organisatorische vernieuwingen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Het AVL ontvangt daarvoor een subsidie van 17 miljoen euro. Ook dit bedrag komt voort uit de IZA-transformatieaanvraag die AVL heeft gedaan. De transformatieplannen zijn goedgekeurd door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ.